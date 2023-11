Chenoa lanza este impensable pronunciamiento por cómo se gestionó su ruptura en ‘Fiesta’

El pasado sábado, 11 de noviembre, ‘Fiesta’ destapaba una noticia bomba: la ruptura de Chenoa con su marido, Miguel Sánchez Encinas, año y medio después de su boda. Iván Reboso, colaborador del programa y amigo de la cantante, ha podido hablar con ella y este domingo ha desvelado cuál ha sido su reacción tras hacerse pública su separación.

El periodista mantuvo una conversación de más de 20 minutos con Chenoa nada más finalizar el programa del sábado. Según cuenta, la futura presentadora de ‘OT 2023’ «se encuentra tranquila». Además, quiso mandar un mensaje muy especial a la presentadora de ‘Fiesta’: «Quiso agradecer lo elegante que fue el programa al tratar la noticia, agradecer la elegancia de Omar al contar algo tan delicado y quiso agradecerte a ti, Emma García, que te manda un abrazo, por cómo se gestionó todo».

Emma García agradece las palabras de Chenoa

Unas palabras que la presentadora agradeció: «Qué alegría me da. Yo lo agradezco porque no son noticias gratas, y que la propia aludida, la protagonista nos agradezca cómo lo hemos tratado a mí me hace sentir bien». «Ahí tienes la generosidad de Chenoa», añadió el amigo de la cantante.

Sus compañeros quisieron saber más cosas. Sin embargo, Iván Reboso prefiere mantenerse cauto, por respeto a su amiga, y mantener el resto de la conversación en privado. Eso sí, cuando le preguntan si él cree que podría haber una reconciliación, se muestra contundente: «Yo creo que esto es lo que hay». De esta forma da a entender que no, al menos por parte de la cantante.

Omar Suárez, quien fue el que dio la noticia el pasado sábado, explicó que la información le llega por parte del «entorno de él. Y me hablan de dos razones: dificultades en la convivencia y me hablan, y esto es lo más impactante, de la posible existencia de terceras personas». «¿Por parte de quién?», quiso saber Emma García. Pero el periodista prefirió dar la callada por respuesta. Aunque sí le aseguran desde el entorno del urólogo que «él no quiere dar por terminada esta relación y está haciendo todo lo posible por recuperar a Chenoa». Solo el tiempo dirá si se dan una segunda oportunidad.