Chenoa dice ‘hasta aquí’ por lo último respecto a David Bisbal: «Para mí no hay tregua»

Pese a estar viviendo un excelente momento profesional, a punto de estrenarse como presentadora de ‘OT 2023’, Chenoa está atravesando un duro momento a nivel personal. A su reciente separación de su marido, Miguel Sánchez Encinas, se suman las últimas informaciones relacionadas con su pasado con David Bisbal.

Aunque la cantante no suele pronunciarse sobre este tipo de temas, en esta ocasión ha acabado estallando a través de sus redes sociales, donde ha mostrado su hartazgo ante esta situación. Y es que, según se ha publicado recientemente, Chenoa habría aceptado cantar ‘Escondidos’ con David Bisbal en el reencuentro de ‘OT 1’ en 2016 a cambio de un puesto como jurado en ‘Tu cara me suena’.

«Dios mío qué cruz. ¿Siete años de trabajo en ‘Tu cara me suena’ por tres minutos de canción?», ha escrito en su perfil de X, muy indignada ante estas especulaciones. Pero, lejos de quedarse ahí, la artista ha contestado a un usuario que le ha puesto: «¡Mamma mía! Es que no paran de inventar». «Salud mental dice. Para mí no hay tregua», ha respondido la presentadora de ‘OT 2023’.

Salud mental dicen. Para mí no hay tregua… — Chenoa (@Chenoa) November 16, 2023

Chenoa debutará el próximo lunes como presentadora de ‘OT 2023’

Hasta el mismísimo Maestro Joao quiso dar su opinión al respecto: «¿Pero qué clase de locura es esta? Quiero entender que es una inocentada por adelantado jajaja». La artista ha respondido con un «gracias» a otros mensajes de apoyo que ha recibido. «La gente es muy pesada. Dios Santo nadie va a borrar el precioso momento que estás viviendo ahora mismo. Hay gente muy aburrida en su puñetera casa. Te quiero», escribe un seguidor.

Chenoa está atravesando un excelente momento profesional. El próximo lunes 20 de noviembre se estrena en Prime Video la nueva edición de ‘Operación Triunfo’, en la que será la presentadora, tomando así el relevo de Roberto Leal. Una gran oportunidad para ella, que la tiene con los nervios a flor de piel. «Se me hace un nudo en la garganta», reconoció durante la presentación del reality este pasado miércoles.

Sin embargo, el estreno del programa ha coincidido con la noticia de su separación de Miguel Sánchez Encinas, un año y medio después de su boda. Si bien ella misma ha explicado que no es una ruptura definitiva, sino que se han dado un tiempo. También ha dejado claro que no hay terceras personas, como así se había especulado.