Bibiana Fernández se juega su puesto en Telecinco con lo que clama alto: «Que me echen»

Bibiana Fernández no está dispuesta a callarse nada de lo que piense aunque eso le pueda costar su puesto de trabajo como colaboradora en Telecinco. Y, por ello, este viernes, durante su intervención en ‘Vamos a ver’, ha sido muy expeditiva en su opinión sobre lo que está sucediendo (y permitiéndose) en ‘GH VIP 8’ con José Antonio Avilés.

El magacín que conduce Joaquín Prat ha abordado de soslayo la doble expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo por sobrepasar los límites permitidos en las normas de convivencia del reality. En la gala 8 se aclaró que no hubo una agresión per se, sino un forcejeo y una invasión del espacio vital. No obstante, se mintió descaradamente a la audiencia y se optó por no emitir las imágenes del episodio pese a que había sido prometido en un comunicado.

«Marta Flich lo deja claro, no ponen las imágenes porque no dan un buen ejemplo. Pues tendremos que fiarnos de la organización que decide que esas imágenes son los suficientemente graves para expulsar a estos dos de la casa. Aunque, por lo que dicen, igual tendría que haber estado ahí un tercero, José Antonio Avilés«, ha comentado Joaquín Prat.

Tras escucharle, Bibiana Fernández se ha apropiado del turno de palabra y ha advertido de que lo que iba a decir podría traer mucha cola. «Voy a decir una cosa que, además, no es políticamente correcta, pero voy a decirla», ha avisado. «Cuidado», le ha apercibido Joaquín. «No, la voy a decir porque ya soy muy mayor y, si me quieren echar a mí también, que me echen», ha sentenciado la colaboradora sin achantarse.

«El programa lógicamente lleva a Avilés porque es un intoxicador emocional y entonces como lo lleva el concurso después la organización tiene que tragar con Avilés y por eso igual no lo han echado», ha apuntado inicialmente antes de añadir eso que ella advertía como «políticamente incorrecto»: «Quiero decir que yo, si estuviera en esa casa, supongo que también me echarían porque Avilés me sacaría de mis casillas».

«Avilés es un agitador, pero ante el agitador tienes que mantener las formas. Y luego está Laura Bozzo, que es otra agitadora metiendo cizaña para picar a Álex Caniggia», le ha rebatido Pepe del Real. Un punto de vista con el que ha discrepado frontalmente Bibiana Fernández.

«Laura Bozzo ya estaba ahí. Si no, ¿por qué han metido a Avilés? Porque exactamente es él el que detona todas estas situaciones y hace que la casa entera se mueva. Él se ha convertido en una especie de persona que mueve los dados en un tablero de ajedrez y yo, si estuviera ahí, seguramente también me tendrían que haber echado porque me hubiera tirado encima de Avilés a clavarle los colmillos«, ha zanjado la tertuliana alto y claro.