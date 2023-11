Avance ‘Pecado Original’, capítulo del lunes 13 de noviembre: Halit se enfrenta con Nadir

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace unas semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’ y pese a todo retiene a su audiencia.

‘Pecado Original’ sigue siendo una de las series más vistas de la televisión después de haber triunfado a nivel internacional. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Este viernes, en el capítulo de ‘Pecado Original’, Halit continuó mintiendo sobre su trabajo para poder escaparse a ver a Leyla, lo que despertó las sospechas de Zerrin. Por otro lado, las artimañas de Sahika pusieron sobre aviso a Ender y Caner, que descubrieron que Leyla era la amante de alguien poderoso, seguramente Halit. Sin embargo, fue Yildiz la que se dio se bruces con la verdad. Confirmó que Halit estaba teniendo una aventura con Leyla, le pidió el divorcio y se fue de casa.

¿Qué pasará el lunes 13 de noviembre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2750 de ‘Amar es para siempre’? Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado Original’ del lunes 13 de noviembre

Después de que Yildiz lo expulsara del apartamento, Halit va directo a las oficinas para poder acusar a Nadir de haber roto su promesa y haberle contado todo a Yildiz. Nadir ni se inmuta por las acusaciones y le asegura que, de haber sido él, no lo habría ocultado. Halit cree que él era el único al tanto de su aventura, pero entonces llega Ender y le muestra que ella también lo sabía, pues se enteró de todo gracias a Sahika.

Halit no tarda en enfrentarse a Sahika. Ella se defiende fingiendo ignorancia en la medida de lo posible, pero a Ender va a ser más difícil que pueda convencerla de algo así… Ender está segura de que Sahika está detrás del romance de Halit y Leyla.

Luego, Sahika busca a Kaya y le tantea para ver qué sabe del asunto. Así es como descubre que Yildiz está viviendo en casa de Emir y que su hermano va a encargarse del divorcio. Al caer la noche, Ender acude al apartamento y le pregunta a Yildiz si de verdad está segura de su decisión. Yildiz no duda y afirma que no podría vivir con algo así. Ender le pregunta si se enteró por Nadir y, en ese intante, Yildiz se da cuenta que Nadir y la propia Ender lo sabían. Se indigna. Ender le confiesa que pensaba decírselo, pero cambió de opinión al ver cómo hablaba de su hijo.

Muy dolida y enfadada, Yildiz le pide a Ender que la ayude a vengarse. Ender, entonces, planea una entrevista para que todos sepan lo que le han hecho. Leyla y Sahika vuelven a verse. La hermana de Kaya le cuenta a su aliada que Yildiz se ha ido y que pretende divorciarse. Sahika le sugiere que entregue su renuncia y así mantenga una imagen limpia.

En la mansión están a punto de comenzar a cenar, pero antes, los hijos de Halit le exigen respuestas. El empresario reconoce que Yildiz quiere el divorcio y que no va a volver. Erim y Lila se vuelven contra él. Zehra intenta ser conciliadora, pero Halit estalla igualmente.

Erim no puede más y prepara la maleta para irse con su madre. Lila intenta impedirlo, pero Erim le explica que ahora que Yildiz no está, intentará desquitarse con ellos. Lila teme dejar solo a su padre, pero a la vez ellos no pueden soportar esta situación ni un minuto más. Mientras, Kaya llega a casa de Emir y le presenta a Yildiz los documentos para tramitar el divorcio.

A la mañana siguiente, Erim aparece en casa de su madre con una maleta. Les pregunta si puede quedarse con ellos y le explica a Ender que su padre se lanzó en su contra. Sus hermanas tuvieron que frenarle. Y mientras en la mansión, Halit descubre que Erim se ha marchado a casa de su madre, en el apartamento de Emir, Yildiz está jugando con Halitcan cuando llaman a la puerta: es Nadir.