Avance ‘Pecado Original’, capítulo del jueves 9 de noviembre: Yildiz pilla a Halit con Leyla

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace unas semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’ y pese a todo retiene a su audiencia.

‘Pecado Original’ sigue siendo una de las series más vistas de la televisión después de haber triunfado a nivel internacional. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Este miércoles en ‘Pecado Original’, Ender averiguó que Halit le es infiel a Yildiz nada menos que con Leyla. Mientras, Halit se distancia cada vez más de Yildiz y explota sin motivo contra ella, cancelando su fiesta de cumpleaños.

¿Qué pasará el jueves 9 de noviembre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2748 de ‘Amar es para siempre’’ Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado Original’ del jueves 9 de noviembre

Ender está decidida a contarle la verdad a Yildiz y se reúne con ella en un café con esa intención. Sin embargo, se da cuenta de que pasa algo raro y Yildiz le explica lo que ocurrió la pasada noche. Está desconcertada y le reconoce que solo está con Halit por su hijo, aunque espera que todo sea una mala racha por la empresa. Ender da un paso atrás y decide guardar silencio. Yildiz le pregunta a Ender qué debería hacer y ella le sugiere que tenga paciencia.

Mientras, Yigit está en el despacho de su madre, esperando la llegada de Ender y Kaya. Al final llama a Lila, de la que se despide veladamente, sin decirle nada sobre su viaje. Luego, Yildiz vuelve a casa y Lila le pide consejo acerca de Yigit y su llamada. Al final, decide ir a verle, pero cuando lo hace ya es tarde. Se entera de que se ha ido a Suiza y la joven Argun se marcha con la ilusión de recuperar su felicidad convertida en polvo.

En la mansión, Zerrin va a buscar a Yildiz y trata de explicarle que Halit le está siendo infiel en base a todo lo que ha visto. Le enumera todas las cosas que Yildiz está viviendo y que ella misma vivió cuando Halit le fue infiel. A Yildiz se le pasa por la cabeza que Ender lo sabe, que, en realidad, todos lo saben menos ella.

Yildiz se marcha en busca de respuestas. En el taxi trata de reprimir las lágrimas y llama a Halit. Ella se disculpa con él asegurando que no fue una buena idea celebrar la fiesta y le sugiere salir a cenar esa noche. Él pone una excusa y anuncia que llegará tarde, lo que suena como una confirmación de la infidelidad para Yildiz.

Al caer la noche, no hay señales de Halit ni de Yildiz en la mansión. Zerrin se despide para irse al aeropuerto. No saben que Yildiz está esperando en un taxi fuera de la empresa para seguir a Halit. Por su parte, Sahika está decidida a frustrar el viaje de luna de miel de su hermano. Destruye el pasaporte de Ender para que no puedan irse. Aunque para frustración la de Lila, que no puede dejar de llorar por la marcha de su madre y la de Yigit. Zehra intenta consolarla y animarla, pero Lila teme que su amado no vuelva o que encuentre a otro amor allí.

Mientras, Halit va a ver a Leyla. Yildiz lo sigue y, haciendo acopio de valor, llama a la puerta, dándose de lleno con Leyla y Halit, todo un baño de realidad. Halit reprende a su chófer mientras siguen el taxi de Yildiz. Al mismo tiempo, Sahika recibe una llamada de Leyla quien le cuenta, alterada, que Yildiz los ha pillado.

Yildiz llega a la mansión. Ante las preguntas de los chicos, les dice que se va a divorciar. Halit intenta que le escuche, pero Yildiz le ordena callar y prepara las maletas con ayuda de Aysel. Yildiz le echa en cara que le ha perdonado todo hasta ese momento, pero ya no puede más. Halit le asegura que no podrá salir de la casa, pero Yildiz está decidida a marcharse con su bebé.