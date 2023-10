Sonsoles Ónega no se corta este dardo al Pequeño Nicolás en su cara tras ser detenido

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, o lo que es lo mismo el ‘Pequeño Nicolás‘, ha vuelto a ser noticia este lunes 30 de octubre después de que saliera a la luz que había sido detenido por usar un carnet de conducir falso.

Al parecer, el Pequeño Nicolás habría estado usando desde el pasado mes de enero un carnet de conducir falso que obtuvo gracias a la ayuda del hácker Alcasec, al que ‘Equipo de investigación’ le dedicó su programa hace unas semanas y al que habría pagado 3.000 euros.

Después de conocerse su detención, el Pequeño Nicolás ha roto su silencio este lunes en ‘Y ahora Sonsoles’. Así, el que fuera concursante de ‘GH VIP 4’ entraba desde su casa al programa de Sonsoles Ónega para aclarar lo sucedido.

Francisco Nicolás aseguraba a Sonsoles Ónega que solo iba a hablar con ella de este asunto. «Se está diciendo cosas que he hecho que son totalmente falsas, hasta el punto de decir que presuntamente se ha hecho algo, cuando no hay ni indicios», se quejaba de primeras.

«¿Yo por qué decido entrar? Primero porque creo que es un programa en el que se puede confiar, porque a día de hoy confiar en un medio de comunicación es bastante complicado, en el que haya imparcialidad y se pueda dar una versión coherente», proseguía diciéndole el Pequeño Nicolás a Sonsoles Ónega.

«Yo un coche no lo quiero conducir nunca, para bien o para mal. Es que me muevo en Uber todo el día, o sea que la necesidad de tener un carnet de conducir no la he tenido nunca, y la información que se ha dado hasta el día de hoy es falsa», explicaba Francisco. A la pregunta de Sonsoles sobre si le detuvieron, el Pequeño Nicolás aseguraba que sí pero que solo fue una hora.

El Pequeño Nicolás denuncia una usurpación de su identidad

Tras ello, el Pequeño Nicolás confesaba que había sido víctima de una suplantación de identidad y que fue él el que se presentó voluntariamente en dependencias policiales al enterarse de lo que estaba sucediendo. «Es como si utilizan en tu nombre el carnet para pedir un préstamo que luego no pides, son unas técnicas que se pueden hacer utilizando medios como es el hackeo», relataba en ‘Y ahora Sonsoles’.

Después, Cruz Morcillo le preguntaba a Francisco Nicolás si conocía a Alcasec. «¿Sois amigos?», le cuestionaba la colaboradora. «No, no, de hecho en el momento en el que él hackeó este carnet de la DGT yo no tenía relación con él», defendía. «A mí se me comunica que yo era el único que se había podido corroborar que yo no había pagado por eso, yo no quiero carnet de conducir», insistía.

Sonsoles Ónega da un zasca a Fran

Después, Cruz Morcillo ha querido saber cómo ha quedado el caso y si ha declarado. «Hay que evitar declarar en policía, si se puede evitar me acojo a mi derecho a no declarar», aseveraba él. «Pero si eres inocente, ¿por qué no declaras? Porque no tienes nada que ocultar», le replicaba Sonsoles.

«Si se puede evitar, yo me acojo a mi derecho de no declarar. Porque esto no funciona así. Declarar no, es que no funciona así. Siempre y cuando mi abogado me lo aconseje», sostenía el Pequeño Nicolás. «De eso sabes más que yo seguro«, terminaba diciéndole Sonsoles Ónega a modo de zasca.