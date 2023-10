Shock con ‘Mía es la venganza’ por cómo ha sido el trágico final del capítulo 95 en Divinity

Como cabía esperar, el capítulo de ‘Mía es la venganza‘ de este viernes ha sido trepidante y con un final muy duro e imprevisible. Mario ha descubierto que Sonia, en connivencia con Montes, ha sido la encargada de presionar para que el juez no conceda la libertad bajo fianza a Lola. Algo que, de momento, ha conseguido.

Y mientras la abogada intenta recurrir esa decisión y que la cambien de módulo ante las amenazas y agresiones de otras reclusas, Mario, como un loco, se ha presentado en el despacho de la dueña de Los Olivos para hacerle saber que está enterado de su cruel plan y para avisarle de que va a hacer todo lo posible para tomarse la revancha.

«No tienes ni idea del error que acabas de cometer», le ha advertido el ex jefe de mantenimiento. «Pudriéndose ella allí dentro te pudrirás tú aquí fuera», ha sido capaz de decirle Sonia. «Hace 20 años me quitaste a mi madre y a mi hermana. No voy a parar hasta dejarte sola. Voy a acabar contigo, te lo juro por mi madre», le ha amenazado Mario.

«Atrévete», le ha desafiado ella. Y vaya si se ha atrevido, porque Mario se ha pensado mejor la oferta de Jaime Serra y ha decidido aceptar la propuesta de unir fuerzas contra ella. «Te aseguro que este será su fin», ha sentenciado el exmarido de Sonia.

No obstante, la trama que más peso ha adquirido en este nuevo capítulo de ‘Mía es la venganza’ ha sido la de Abir y su secuestro por parte de su hermano Ahmed. Gracias a Mario, Diego ha confirmado sus sospechas y ha descubierto que Abir no está en Londres y que el teléfono de Lola lleva días sin moverse.

El profesor de pádel le ha pedido a Mario que le consiguiera la dirección exacta para ir en su búsqueda y así ha sido. Justo cuando Ahmed estaba llevándose a su hermana del zulo para marchar a Marruecos por la fuerza y en mitad de un forcejeo, Diego ha aparecido.

El capítulo de ‘Mía es la venganza’ de este viernes ha acabado con una brutal pelea entre Diego y Ahmed que ha acabado con Diego gravemente apuñalado e inconsciente. ¿Habrá muerto? Así ha sido el impactante final se la serie hoy.