Qué fue de Kristian Pielhoff, el presentador de ‘Bricomanía’, tras desaparecer de la televisión

A mediados de los 90, la televisión tenía como misión enseñarnos a valernos por nosotros mismos. No en la vida, sino en manualidades y bricolaje. Así surgió ‘Art Attack’, el famoso programa de Disney Channel, y nuestro patrio ‘Bricomanía’, que comenzó su andadura en La 2. Desde 1994 hasta 2004, el programa se emitió en el segundo canal de TVE de manera semanal. Luego daría el salto a Telecinco, Antena 3 y, por último, a Nova, donde finalizaría su recorrido el pasado 2020 tras más de 1.000 programas y 26 años en antena. ‘Bricomanía’ estaba presentado por Kristian Pielhoff, y este se mantuvo al frente durante toda su historia.

Kristian Pielhoff nació en 1961 en San Sebastián, y se convirtió en el rostro del programa. Su saludo cada semana de ‘Hola, Bricomaníacos’ nos daba la bienvenida siempre a un nuevo programa, a un nuevo consejo de bricolaje. Kristian fue elegido entre más de 250 personas. «Se hizo un casting en Zarautz, no sé cuántas personas se presentaron, creo que cerca de 280. Al final quedamos dos, y me eligieron a mí. ¡Quién me lo iba a decir!», explicó el presentador a Deia, un diario de Bizkaia.

Pero para Kristian lo del bricolaje siempre fue un hobby, aunque le está muy agradecido a su paso por ‘Bricomanía‘, que continúa en el canal de Youtube del mismo nombre. Él realmente estudio Turismo en Deusto, y sueña con poder hacer un programa de viajes. «No hay ninguno que a mí me llene. Todos me parecen iguales, cuentan las mismas tonterías, los mismos tópicos… Me gustaría hacer un programa de viajes con un poco de fondo. Con ritmo, pero entrando dentro del viaje en sí».

Actualmente, Kristian Pielhoff tiene en el mundo del bricolaje más un hobby que una profesión, ya que trabaja en una agencia de turismo alternativo en Bilbao. «La vida te lleva por caminos insospechados, que desconoces», explicó en el Diario de Navarra. «Me he dedicado al turismo, lo sigo haciendo, y el bricolaje antes era un hobby para mí. Pasa el tiempo y lo que era mi hobby se convierte en profesión y la profesión, viajar, en un hobby. En estos momentos he conseguido ligar todo: hago viajes, trabajo de guía, escribo libros, y estoy haciendo programación de viajes para 800 agencias en España y con proyecto de tele».