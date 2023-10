Avance semanal de ‘Pecado original’ del 2 al 6 de octubre con una boda que lo cambia todo

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace unos días con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’.

En capítulos anteriores de ‘Pecado original’, los conflictos entre Lila y Yiğit acabaron por reducir su relación a un puñado de escombros; el matrimonio de Halit y Yildiz está cada vez más tenso desde que Sahika y Nadir aparecieron; y Yiğit les plantó la bomba a sus padres de que debían casarse si realmente querían ser una familia. Su familia. La negativa le afectó tanto que intentó alejarse de todos.

Este lunes, comienza una nueva semana de emisión de ‘Pecado original’ llena de puñaladas por la espalda, sentimientos heridos y malas ideas ejecutadas en el fragor del momento.

¿Qué pasará esta semana en ‘Pecado original’? Si no puedes esperar en El Televisero te contamos todo lo que va a suceder en la serie turca del lunes 2 al viernes 6 de octubre a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

Avance de ‘Pecado original’ del lunes 2 de octubre

Después de encontrar a Yiğit en un estado lamentable, en pánico y desorientado por el dolor, Kaya y Ender deciden hacer lo que sea para darle un hogar seguro en el que pueda recuperarse. Aceptan casarse. Una decisión que hace tambalear todos los planes y deseos a futuro que ambos tenían: Leyla y Nadir.

Mientras, Yildiz acude a una exposición de arte organizada por la asociación, acompañada de Zehra, cuando encuentran un cuadro que llama su atención. Es un retrato enorme de una mujer realmente parecida a Yildiz, ¡y ya ha sido comprado! El misterioso comprador es nada menos que Nadir, algo que pone a Yildiz de los nervios.

Sahika, por su parte, se encuentra con Nadir, quien resulta haber encontrado otro punto en su venganza al descubrir el detalle del cuadro. Se sorprende aún más al saber que en realidad a Nadir le gusta Yildiz. El empresario parece decidido a arrebatarle a Halit todo cuanto posee, y eso incluye a Yildiz, de la que parece haber caído prendado para disgusto de Sahika.

Avance de ‘Pecado original’ del martes 3 de octubre

Sahika amenaza a Ender con mandar a la cárcel a su hijo si no colabora con ella. Sahika cuenta con las pruebas para conseguir hundir a Yiğit en prisión por el intento de asesinato de su propia madre. «Yo me libraré de Halit y Nadir y me apoderaré de la empresa, y tú me ayudarás». Ender trata de encontrar soluciones a la amenaza de Sahika, pero solo ve callejones sin salida.

Ender y Kaya se casan, firmando los documentos sobre la mesa de comedor con los testigos y Yiğit presentes. El matrimonio supone un cambio total en sus vidas, aunque no sea de forma romántica. No hay luna de miel, pero sí mudanzas y tensiones con Sahika, que sigue presionando a Ender para que acepte trabajar para ella.

Yiğit, agotado por las conspiraciones de Sahika, trata de averiguar la verdad sobre los videos de seguridad en poder de Sahika. La ataca en el intento y pelean.

Avance del capítulo del miércoles 4 de octubre

Tras la agresión de Yigit, Sahika les manda el vídeo de seguridad a Ender y a Yiğit para demostrar que está en su poder, lo que deja a Ender en sus manos. Algo que queda aún más claro cuando la presiona por una respuesta.

Hay micrófonos escondidos en el entorno de Halit, cosa que vuelve el mundo de Yildiz del revés por la conversación que tuvo con Nadir y que ocultó. Cuando Sahika va a la casa a hablar del tema, Yildiz está con el corazón en un puño. Mientras eso sucede, es elegida presidenta de la asociación.

Ender, por su parte, le cuenta a Yildiz que fue ella la que eliminó la grabación de su conversación con Nadir, lo que hace que gane puntos. Sin embargo, Yildiz no sabe que esto forma parte del plan de Sahika.

Finalmente es el día de la vista del divorcio de Yiğit y Lila, lo que supone una despedida para ambos aunque sigan con el corazón roto. Y para los celos que embisten de repente a Lila.

Avance del capítulo del jueves 5 de octubre

Gracias a Yildiz, Leyla ha comenzado a trabajar en el holding. Por supuesto, la joven Yilmaz aprovecha para pedir a su amiga que mantenga vigilada a Sahika.

Después, Yildiz es presentada como presidenta de la asociación ante los demás miembros y la prensa, pero Halit no acude. En su lugar, llega Nadir hablando en nombre de la empresa. Todo esto orquestado por Sahika y dirigido por Ender. Cuando Halit regresa a casa, la situación estalla.

Más tarde, se celebra la fiesta de la empresa, un evento de gran importancia para el holding y, por tanto, el lugar ideal para que todos los problemas exploten uno tras otro. Nadir, Ender, Sahika, Kaya, Yildiz, Halit y Leyla se dan cita en una celebración en la que Sahika tiene un nuevo plan para alzarse con el poder y eliminar de su camino a sus enemigos: Leyla debe acabar en los brazos de Halit.

Avance del capítulo del viernes 6 de octubre

Nadir tiene una gran sorpresa que explota en plena fiesta y con la que pretende iniciar una profunda crisis entre Halit y Yildiz. Nadir le regala a Halit el cuadro que compró en la exposición y cuya modelo es idéntica a Yildiz. Nada más llegar a casa, el matrimonio Argun discute, hasta el punto en que los ojos de Yildiz están más rojos que los rubíes que lleva al cuello. Halit le envía a Nadir el cuadro al día siguiente, destrozado.

Mientras tanto, Ender y Sahika se reúnen para seguir avanzando en su plan. La idea de Sahika es pillar a Halit con Leyla, forzando al empresario a dárselo todo a Yildiz. Sahika está orquestando un divorcio del que Halit saldrá muy mal parado, completamente arruinado.

Finalmente, Ender y Sahika crean un nuevo enredo y engañan a Halit, haciéndole creer que Nadir y Yildiz se ven a sus espaldas. Lo que nadie sabe es que, detrás de toda la maraña, se ha formado una nueva alianza: Yildiz y Ender contra Sahika. «Librémonos de ella».