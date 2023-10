Natalia Ferviú no calla más y revela el alto coste de ‘Cámbiame’ que le obligó a dejar la TV

Natalia Ferviú ha reaparecido este sábado 7 de octubre en ‘Socialité‘ cinco años después de desaparecer de la pequeña pantalla. La estilista y ex coach de ‘Cámbiame’ se ha sincerado con el programa de María Patiño sobre el por qué decidió abandonar el espacio de Telecinco.

Fue en el año 2018 cuando Natalia Ferviú dejó atónitos a sus seguidores al anunciar su abandono de ‘Cámbiame’ tras protagonizar un fuerte enfrentamiento mediático con Paloma González y Pelayo Díaz, sus compañeros de programa. Ahora, la estilista ha desvelado los motivos que le llevaron a tomar aquella drástica decisión.

«Colapsé porque aquello (el programa) mutó. Yo estaba sufriendo, se crearon dinámicas que yo no disfrutaba. Yo llegaba a casa llorando. No estaba cómoda y creí que lo más honesto era dejar de estar en el lugar en el que no se quería estar», explica en ‘Socialité’, visiblemente emocionada. La estilista ha seguido una exitosa carrera alejada de la televisión, como Dj y colaboradora en diversos proyectos.

¿Volvería Natalia Ferviú a ‘Cámbiame’?

Según Natalia Ferviú, fueron las tensiones entre los estilistas, así como el cambio en la dinámica del programa, el que afectaron su bienestar emocional. Sin embargo, también destaca lo positivo de su experiencia en ‘Cámbiame’: «Me quedo con todo lo bueno que pasé allí, que es muchísimo».

Al preguntarle sobre un posible regreso al programa si volviera a la televisión, Natalia responde con total sinceridad. «Cinco años después me quedo con todo lo bueno que pasé allí que es muchísimo. Hoy por hoy no podría decir que no volviera porque nunca se puede decir de esta agua no beberé. Pero tendría que ser desde la luz», asegura. ¿Estaremos ante el regreso de ‘Cámbiame’ ahora que Telecinco está sufriendo una grave crisis de audiencia? La estilista deja entrever que no la importaría volver…