‘MasterChef Celebrity 8’ expulsa definitivamente a Miguel Diosdado con Jesulín en zona de peligro

Tras la dura expulsión de uno de sus concursantes más queridos, Eduardo Casanova, ‘MasterChef Celebrity 8’ emitía este jueves su octava gala en TVE. Ha sido una entrega marcada por la mítica prueba de los robos, el homenaje a ABBA y el musical ‘Mamma mía’ en la prueba de exteriores y una nueva eliminación.

En el primer reto de la noche, los concursantes entraban de uno en uno en las cocinas y se encontraban con Anabel Alonso y Bibiana Fernández vestidas de ladronas. Y es que se tenían que enfrentar a una de las pruebas más divertidas de cada edición: la de los robos.

Así, cada aspirante de ‘MasterChef Celebrity 8’ podía robar hasta 10 ingredientes cada uno, bien a la misma persona o entre todos sus compañeros. Una vez hechos los robos, cada concursante tenía que cocinar un plato libre con los ingredientes que les quedaban en las cestas. Los peor parados eran Jesulín de Ubrique y Álvaro Muñoz Escassi. Mientras, Daniel Illescas recibía el privilegio de poder usar una caja de básicos, pero el modelo optaba por cedérsela a Jesulín para limar asperezas con el torero.

Una vez más, la prueba era un completo desastre en la que los jueces criticaban duramente a todos los concursantes. Tan solo salían bien parados Jorge Cadaval y Blanca Romero, que eran elegidos los mejor de la prueba. Mientras que Jesulín de Ubrique y Álvaro Muñoz Escassi recibían un gran correctivo por sus pésimos platos.

Después, ambos eran elegidos los capitanes de los dos equipos de la prueba de exteriores, que en esta ocasión se desplazaba hasta el Parque de la Arganzuela de Madrid para hacer un homenaje al regreso del musical ‘Mamma mía’ a la capital. En esta ocasión, cada capitán tenía que decir con quién no quería cocinar y se lo dejaba a su rival.

Sin embargo, a mitad de la prueba los jueces de ‘MasterChef Celebrity 8’ tenían una gran sorpresa y es que llegaba el momento del intercambio. Pero a diferencia de lo que ha sucedido en otras ediciones, tan solo los capitanes cambiaban de cocina. De ese modo, Blanca Romero pasaba a liderar el equipo azul a quienes había descartado y Jorge Cadaval hacía lo propio al convertirse en capitán del equipo rojo.

Tras la cata, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo que se convertía en el vencedor era el equipo azul de modo que Daniel Illescas, Toñi Moreno y Álvaro Muñoz Escassi se salvaban junto a Blanca Romero. Mientras que el equipo rojo iba a eliminación junto a Jorge Cadaval, a quien felicitaban por su trabajo en el equipo azul pero después debido al cambio se deshinchaba. Además, Daniel Illescas como el mejor de la prueba se llevaba 4.000 euros y los donaba a la ONG de Juan Carlos Unzue que lucha contra el ELA.

Miguel Diosdado, expulsado de nuevo de ‘MasterChef Celebrity’

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a una nueva prueba de expulsión en ‘MasterChef Celebrity’. Y no era un reto cualquiera. Los concursantes que se jugaban el delantal se encontraban con una vitrina con 5 objetos y sus 5 réplicas en formato tarta y tendrían que adivinar cuál era el objeto real y cuál la tarta. Si acertaban podrían usar los utensilios de cocina adecuados para hacer la réplica de la tarta. Por el contrario, si se equivocaban, deberían trabajar con lo básico.

Todos lo adivinaban salvo Laura Londoño, que como tenía el pin de la inmunidad, optaba por entregarlo y salvarse. De ese modo, la expulsión era solo cosa de tres: Jesulín de Ubrique, Jorge Cadaval y Miguel Diosdado. Uno tenía que replicar un papel higiénico, otro un bolso y el otro un pollo con una zanahoria.

Finalmente, el nuevo expulsado era Miguel Diosdado al ser el peor de los tres. Así, el actor vuelve a abandonar las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ tras haber sido repescado hace dos semanas. «Miguel te ha quedado un bizcocho poco hidratado, poco relleno y por fuera nada que ver con el original», le decía Jordi Cruz.

Miguel Diosdado habla por primera vez de su sexualidad

«Esto es un juego, es un concurso, yo sabía que hoy he hecho el peor postre. Lo he intentado y ha durado lo que he durado. He seguido aprendiendo y disfrutando de estos fenómenos y de este equipo. Estoy muy contento», añadía el actor.

Por último, Miguel Diosdado ha hablado por primera vez de su sexualidad. Y es que durante el programa confesaba que al ver a Jordi Cruz se ponía muy nervioso y dejaba caer que le gustaba. Antes de despedirse, reconocía además que era la primera vez que hablaba de su vida íntima. «Es un amor que ahora se transforma en otra cosa. Con Jordi he jugado, era broma y me ha gustado porque es la primera vez que yo he jugado con esto. Yo nunca había hablado de mi vida íntima en público», aseveraba.