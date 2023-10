‘MasterChef Celebrity’ se deshace del aspirante más querido en una inesperada expulsión

Tras la expulsión de Jorge Sanz y la repesca de Miguel Diosdado la semana pasada, ‘MasterChef Celebrity 8’ afrontaba este jueves su séptima gala con el crossover con ‘La Promesa’ como gran protagonista y una nueva expulsión de uno de sus concursantes más queridos y puso en peligro la continuidad de otras dos favoritas.

En el primer reto de la noche, el jurado les proponía hacer su plato estrella y hacer la compra con total libertad. Sin embargo, a su llegada a las cocinas, los jueces sorprendían a los aspirantes al decirles que tenían que intercambiar sus ingredientes con los de sus compañeros.

En esta primera prueba, ‘MasterChef Celebrity 8’ recibía la visita de uno de sus ex-concursantes más míticos. Así, Florentino Fernández, subcampeón de la quinta edición y aspirante de ‘MasterChef Especial Navidad’ volvía a las cocinas para tratar de aconsejar a sus compañeros. Aunque su visita no pasaba desapercibida y era muy criticada en redes sociales por los besos en la boca que le dio a varios concursantes.

Era una prueba bastante desastre en la que solo Álvaro Muñoz Escassi y Blanca Romero se salvaban pues el resto de platos no convencían nada a los jueces. El mejor valorado era el ex-jinete que se llevaba además los 4.000 euros. Posteriormente, en la prueba de exteriores en los decorados de ‘La Promesa’, ambos ejercían de capitanes.

Por un lado, Blanca Romero lideraba al equipo rojo y Álvaro Muñoz Escassi al equipo azul. Ambos equipos tenían que elaborar dos platos de un menú firmado por el chef Nino Redruello mientras Manuel Regueiro y Eva Martín (Alonso y Cruz), protagonistas de ‘La Promesa’ les convertía a todos por un día en personajes de la serie líder de las sobremesas en La 1.

Tras la cata, en la que han participado 80 miembros del equipo de ‘La Promesa’, entre ellos todos sus actores, llegaba el momento de la valoración de los jueces de ‘MasterChef Celebrity’, que no dudaban en mandar al equipo rojo a la prueba de eliminación después de que Pepe Rodríguez se enfrentara a Blanca Romero. Mientras que el equipo azul se salvaba sobre todo gracias al trabajo de Dani, que pese a no ser capitán ejerció como tal y se llevaba la felicitación de Jordi Cruz.

¡Grande el equipo azul! Felicidades a Dani por trabajar tanto y brillar como se merece ❤️❤️❤️❤️ #MCCelebrity pic.twitter.com/Esm7xIecIe — MasterChef (@MasterChef_es) October 19, 2023

Eduardo Casanova, nuevo expulsado de ‘MasterChef Celebrity’

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se encontraban con las temidas cajas misteriosas. Al levantarlas, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity’ se encontraban con carteles de películas con protagonistas que son ladrones y falsificadores. Y es que tenían que demostrar que se les da bien mentir.

Así, los jueces les ponían a prueba y los cuatro delantales negros tenían que probar diferentes alimentos dulces, pero algunos de ellos estaban picantes. Si conseguían engañar pasaban de ronda. Blanca era eliminada al no poder disimular. Mientras que Toñi, Eduardo y Laura conseguían llegar hasta el final y se llevaban 20 minutos extra de cocinado.

Y es que la última prueba de la noche y que iba a determinar quién sería el nuevo expulsado de ‘MasterChef Celebrity’ era replicar una tarta creada por Ana Pérez, ex-concursante de la undécima edición del programa. Pese a tener el pin de la inmunidad, Laura Londoño se atrevía a guardárselo y se jugaba ser expulsada con el pin. Algo que le salía bien pues presentaba una tarta prácticamente perfecta.

En esta ocasión, los jueces no han tenido mucho que debatir pues todo estaba claro nada más acabar la prueba. Y es que Eduardo Casanova había sido un desastre durante todo el cocinado provocando que los jueces, sus compañeros y Carlos Latre, el invitado, no pudieran parar de reír. «Es una tarta absolutamente imperfecta, es fea pero de color rosa, está hecha con amor, es única y me representa», reconocía el actor y director. «Tu tarta es muy mala, casi lo mejor es la estética», decía Pepe Rodríguez tras probarla.

La emotiva despedida a Eduardo Casanova

Finalmente, Eduardo Casanova era el expulsado de ‘MasterChef Celebrity 8’ como se preveía. Una marcha que dejaba rota a Toñi Moreno. «No dejas a nadie indiferente pero hay que conocerte para quererte, cabrito. Qué tio más genial, qué bondadoso, que bonitas palabras para todo el mundo. Todo el mundo te quiere», le alababa Pepe provocando las lágrimas del joven.

«Para mí lo mejor ha sido haber perdido el miedo. Este es un programa de cocina en el que también te encuentras contigo mismo. Soy muy feliz pero a mí el miedo me atrapa y haberme quitado esa capa del miedo me ha venido bien», reconocía Eduardo Casanova. «Me voy contento y nervioso», añadía dejando muy emocionado a Pepe Rodríguez.