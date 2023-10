‘MasterChef Celebrity’ anuncia a su repescado y expulsa a la gran estrella de la edición

‘MasterChef Celebrity 8‘ ha emitido este jueves su sexta gala en TVE. Ha sido una noche muy especial pues ha celebrado la ansiada repesca en la que uno de los expulsados se jugaba su vuelta al programa. Además, después afrontaba una nueva eliminación.

En la primera prueba, los aspirantes se enfrentaban a un reto muy especial: cada uno de ellos tenía que cocinar un plato diferente mientras Leo Harlem, Juan Dávila y Xavier Deltell les dictaban la receta por teléfono.

El regreso de Xavier Deltell a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ no pasaba desapercibido. Y es que en un momento determinado, el humorista se acercaba con Pepe Rodríguez a la cocina a visitar a Blanca Romero y aprovechando que tenía que cocinar lengua de ternera le pedía que le demostrara como besaba ella en las series y películas. Un momento que incomodaba a la actriz y que llevaba a que las redes se llenaran de críticas hacia Deltell por su «machismo«.

Tras la cata de todos los platos, llegaba el momento de la valoración de los jueces. Pepe, Samantha y Jordi decidían que la mejor de la prueba era Toñi Moreno. Así, la presentadora sería una de las capitanas de la prueba por equipos mientras que Jesulín de Ubrique era el capitán del otro equipo.

Miguel Diosdado, concursante repescado

Pero los concursantes de ‘MasterChef Celebrity’ se encontraban con una gran sorpresa en la prueba de exteriores celebrada en el Puy du Fou, el parque temático que nos traslada al siglo de Oro. Y es que allí se celebraría la repesca en la que Genoveva Casanova, César Cadaval, Sandra Gago, Palito Dominguín, Miguel Diosdado y Tania Llasera se jugaban su vuelta.

Los aspirantes tenían que elaborar un menú elaborado por Carlos Maldonado, ganador de ‘MasterChef 3’ compuesto por platos tradicionales de la época con toques de vanguardia como un asadillo de codornices, un pisto con huevos poché o arroz con conejo. Mientras los ex aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ se jugarían el delantal blanco y su regreso a las cocinas elaborando cada uno de ellos un postre.

Tras la cata, llegaba el momento de conocer qué equipo era el ganador de la prueba de exteriores. Los jueces tenían muy claro que el ganador era el equipo rojo liderado por Toñi Moreno. La presentadora está en racha y además era elegida como la mejor de la prueba y por tanto se llevaba 4.000 euros que destinaba a la ONG de Isabel Gemio. Por su parte, de los ex-aspirantes tan solo dos merecían su regres: Sandra Gago y Miguel Diosdado. Pero finalmente los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ se decantaban por el actor.

¡Felicidades al equipo rojo por esa victoria y en especial a @tmorenomorales! #MCCelebrity pic.twitter.com/FeRJgPbDnH — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2023

¡Miguel cumple su sueño de ser repescado y volver a las cocinas! #MCCelebrity pic.twitter.com/M0JTA39a4b — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2023

Jorge Sanz, séptimo expulsado de ‘MasterChef Celebrity 8’

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se encontraban con una prueba de eliminación en la que tendrían que cocinar en varias tandas. Así, se sentaban todos en una mesa giratoria con 48 ingredientes. Cada uno de ellos tendría que elegir por turnos cuatro ingredientes con los que hacer un plato. Tras la primera tanda, Jesulín de Ubrique conseguía salvarse y se unía a sus compañeros en la galería.

En una segunda tanda, los delantales negros tenían que escoger otros cuatro ingredientes con los que presentar un plato a los jueces de ‘MasterChef Celebrity’, que decidían que el que se salvaba esta vez fuera Eduardo Casanova tras el desastre de platos que habían hecho sus compañeros, sobre todo Álvaro Muñoz Escassi y Jorge Sanz.

De este modo, Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escassi y Jorge Sanz se enfrentaban a un nuevo cocinado con cuatro últimos ingredientes. El modelo lograba por fin convencer a los jueces con uno de sus platos y era felicitado por su elaboración y conseguía mantenerse una semana más en las cocinas.

Así, la expulsión estaba entre Álvaro Muñoz Escassi y Jorge Sanz después de haber hecho platos completamente desastrosos. Y aunque Jordi Cruz llegaba a decirle al jinete que no podían permitir lo que había hecho tras haber demostrado su valía en la cocina, el séptimo expulsado de ‘MasterChef Celebrity 8’ es Jorge Sanz.

Con su marcha, se va uno de los nombres más destacados de esta edición y y con una huella imborrable en la industria del cine español. Durante su paso por ‘MasterChef’ nos ha dejado grandes momentos de humor. «Me he pegadoun batacazo. Me habéis dado una cura de humildad», reconocía el actor. «No necesitabas esa cura de humildad. Yo siempre te he visto correctísimo y educado», le replicaba Pepe. «Jorge, grande donde los haya. Se va un galán, el galán», terminaba diciendo Pepe Rodríguez.