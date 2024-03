Jorge Sanz se mete en un charco tras lo que desvela de su relación con Belén Esteban

Numerosos rostros conocidos del cine, la televisión, la música e incluso las redes sociales, se han dado cita este fin de semana en el Festival de cine de Málaga. Entre ellos se encontraba Jorge Sanz quien, por primera vez, habló de su relación de amistad con Belén Esteban en el pasado.

El actor reconocía ante los micrófonos de Europa Press que el Festival de Málaga «es muy amable con el cine español y ahora, desde que se ha abierto a Latinoamérica es un escaparate sensacional de toda la parrilla de cine que viene en el año, ¿no?».

Al ser preguntado por el movimiento ‘se acabó’ como forma de denunciar los abusos que ha habido en el mundo de la interpretación, Jorge Sanz prefería no mojarse: «Situaciones incómodas siempre pasamos todos, ¿no? Uno las asume de una manera, otro de otra, y sí, todos hemos pasado situaciones incómodas, de alguna manera. Pero vamos, yo he tenido mucha suerte y en mi caso no… No me ha llegado a afectar».

Jorge Sanz habla maravillas de Belén Esteban: «Es una luchadora»

Más claro se mostró el actor al ser preguntado por su supuesto ‘affaire’ con Belén Esteban en el pasado. Él reconoció que «fuimos amigos y salimos juntos alguna vez, pero fantástica vamos». Eso sí, dejó claro que «no» tuvo ningún romance con la ‘princesa del pueblo’, aunque habló maravillas de ella.

«(Belén) me parece una chica, una luchadora, una mujer que se ha hecho a sí misma y que se ha echado la vida a la espalda. A mí este tipo de gente me cae muy bien», aseguró Jorge Sanz, pero insistiendo en que nunca fueron pareja. Además reconoció que en aquella época, Belén Esteban «era un monumento, lo sigue siendo, pero vamos, que sí». Acto seguido, sorprendido de haber hablado de este tema por primera vez, confesaba, entre risas: «Vaya charco que me acabo de meter».