Críticas a Florentino Fernández en ‘MasterChef Celebrity’ por lo hecho a varios concursantes

‘MasterChef Celebrity 8’ sorprendía este jueves a los aspirantes con una primera prueba en la que podrían elegir qué plato cocinar. Así, los jueces les daban la oportunidad de elegir su plato estrella. Para darles consejos, invitaban al subcampeón de la quinta edición, Florentino Fernández.

No obstante, no todo iba a ser tan sencillo. Así, cuando todos los concursantes ya habían hecho la compra en el supermercado les daban una mala noticia: no tenían que cocinar con esos ingredientes, sino con los que habían elegido sus compañeros de cocina.

Durante la prueba, Florentino Fernández se acercaba como es habitual a las cocinas con uno de los jueces para ver qué estaba cocinando cada uno de los concursantes. Durante sus visitas, el humorista trató de conseguir algún beso con los aspirantes.

Fue después durante la cata cuando Florentino Fernández conseguía dar varios besos en la boca a concursantes. Todo después de que Eduardo Casanova le pidiera un beso. Eso sí, Flo lejos de darle un piquito optaba por darle un beso en la boca. Poco después también lo hacía con Blanca Romero después de simular que se casaban.

Críticas a Florentino Fernández y ‘MasterChef’

Y como era de esperar, muchos espectadores se acordaban de Luis Rubiales por su «piquito» a Jenni Hermoso tras la final del Mundial. Cabe recordar que los jueces ya bromearon con este asunto en la presentación de ‘MasterChef Celebrity’ en el FesTVal. «Tenemos miedo por esta temporada porque nos hemos dado cien mil picos. ¡Con la que ha caído! Es la edición de los picos. ¡La que nos va a caer», ironizó Pepe Rodríguez. Unas polémicas palabras tras la que la productora tuvo que disculparse.

Así, muchos espectadores se han quejado de que sigan llevando a Flo y le permitan hacer siempre la misma gracia con los besos. «Que tipo más asqueroso, baboso y zafio», escribía un usuario. «Vergüenza ajena», escribía otro.

Que asqueroso es el Flo, se podía meter su lengua en otro sitio #MCCelebrity — Logicando (@Logicando1) October 19, 2023

Ah pero que hay gente a la que Flo le sigue haciendo gracia?? #MCCelebrity — باولا (@Paulaander) October 19, 2023

Florentino fernandez , que tipo mas asqueroso , baboso y zafio #MCCelebrity — esteban daoiz (@EstebanDaoiz) October 19, 2023

MasterChef, ese programa que justifica los piquitos no consentidos con bromitas #MCCelebrity — Criis 🧡 (@__cristinamg__) October 19, 2023

#mccelebrity lo de los picos y besos hay cortarlo radicalmente YA. Para empezar no tiene ninguna gracia ni resulta guay y, para seguir, en el tiempo en el que estamos sólo puede causar problemas graves. — César del Espino (@cesardelespino) October 19, 2023

No he visto nunca una lengua tan ancha como la de Flo, parece una tabla de surf pero de lado 😳 #MCCelebrity — Miss Miu (Milady de W) 🔮 (@MissMiu_Z) October 19, 2023

És necesario traer a exconcusantes como Flo que se hacen los chulillos sin ser nigun talento culinario ?

Particupar en #MCCelebrity parece dar patente de corso a personajes que aparentan si ser ( culinariamente hablando, claro ) — Goldberg Brandenburg (@GoldbergBrande1) October 19, 2023

La lengua de Flo… Cualquiera no sale corriendo #MCCelebrity pic.twitter.com/1zKoZttzV9 — YAII 🤍🖤 (@Mirayaii) October 19, 2023

Eduardo: “Flo tiene la lengua como una bandeja”.

Estoy cenando ensalada y casi se me sale la escarola por la nariz.#MCCelebrity pic.twitter.com/XpABcOkDsP — Motivada de la Vida (@Motivada_y_que) October 19, 2023

Mientras Flo le comía la boca a Eduardo, Jesulín buscaba la salida de emergencia ‼️#MCCelebrity — Amparo Bernad ❤️💛💜 (@amparoland) October 19, 2023