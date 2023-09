El condenatorio comunicado de ‘MasterChef’ ante el comentario de sus jueces sobre Rubiales

La productora de ‘MasterChef Celebrity‘, Shine Iberia, ha emitido un contundente comunicado ante las desafortunadas declaraciones que los jueces del programa vertieron este miércoles a propósito del caso Rubiales durante la presentación del formato en el Festival de Vitoria.

«Ante las declaraciones realizadas ayer en la presentación a medios de MasterChef Celebrity 8 a propósito del denominado «caso Rubiales», Shine Iberia quiere aclarar que lamenta profundamente los comentarios desafortunados que tuvieron lugar ayer durante las entrevistas. En ningún caso los justifica, y condena rotundamente cualquier tipo de violencia sexual. Pedimos disculpas», reza el texto difundido por la compañía. Una polémica que llega a solo unas horas del estreno de la octava edición.

Comunicado desde Shine Iberia: pic.twitter.com/ef6BrUkPA4 — Shine Iberia (@ShineIberia) September 7, 2023

La explicación al comunicado de la productora de ‘MasterChef’

Se trata de la reacción de Shine Iberia ante las innecesarias bromas que hicieron Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera respecto al beso de Rubiales a Jenni Hermoso que tanto ha marcado la actualidad en las últimas semanas. Y es que, a raíz de este suceso, mucho se ha hablado del sonado beso que Anabel Alonso dio a Jordi en 2019. Y el cocinero catalán bromeaba con la situación: «Se ha hablado demasiado del beso de Anabel y poco del que me dio Tamara Falcó».

«Ese era deseado o no?», le preguntó con mucha guasa Samantha Vallejo. «No me pidió permiso tampoco», añadía Jordi Cruz con sorna. Por su parte, Pepe Rodríguez, también ironizaba con aquel momento justo en el día en el que se confirmaba que Jenni había formalizado la denuncia contra Rubiales: «Yo vi que Anabel te agarró y no lo has denunciado».

«¿Cómo vas a guionizar a Anabel Alonso?», se preguntaba el juez toledano, dejando claro que no estaba preparado como se dijo en su momento. «Eso lo hacemos porque lo estamos pasando bien y porque nos queremos divertir», justificaba Cruz. Mientras que Samantha intentaba quitar hierro al asunto: «En ‘MasterChef’ nos hemos besado desde el primer día».

Además, los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ anticiparon con cierta frivolidad que van a estar sometidos a la crítica del público durante esta edición debido a toda la polémica generada por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. «Tenemos miedo por esta temporada porque nos hemos dado cien mil picos. ¡Con la que ha caído! Es la edición de los picos. ¡La que nos va a caer!», advertía entre risas Pepe Rodríguez.

«Todo lo del beso tenía que haber pasado antes de la grabación (…) Jesulín estaba muy besucón», apostilló Jordi Cruz. «Yo me he dado un pico con Jesulín. Ese es nuestro hashtag. Quieren llamar a Rubiales para el año que viene», soltó Vallejo-Nágera de manera muy desafortunada. Por todo ello, la productora de ‘MasterChef’ ha tenido que actuar.