El jurado de ‘MasterChef Celebrity’ clama alto contra TVE ante el estreno: «No hay necesidad»

RTVE presentaba este miércoles en el FesTVal de Vitoria la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity‘, que se estrena este jueves 7 de septiembre a la espera de la llegada de ‘GH VIP’ el próximo jueves 14. Este duelo de grandes formatos sorprendía a todo el mundo, incluidos los jueces del programa de RTVE, que han mostrado su malestar al respecto.

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz no se han cortado a la hora de mostrarse contrarios con la estrategia de TVE de adelantar el estreno de ‘MasterChef Celebrity’ y enfrentar el formato a ‘GH VIP’. «No hay necesidad, pon un día una cosa y otro día otra, que el espectador se divierta dos días. No hay necesidad de enfrentar a dos gigantes», ha opinado Pepe Rodríguez.

Mientras, Jordi cruz se ha pronunciado en la misma línea que su compañero. «Los que programan deberían pensar en el espectador», se ha quejado sin cortarse. «Es verdad que los que organizan la tele deberían pensar en el espectador y repartir los grandes formatos. Decir ‘hoy lo pongo yo, mañana ponlo tú'», proponía el cocinero a los responsables de la programación de los programas.

De hecho, Pepe Rodríguez ponía el foco en el fútbol y en como nunca que contraprograman partidos de fútbol. «¿Tú has visto un partido del Madrid y del Barça a la vez? Yo no lo he visto nunca. Seamos inteligentes», ha apostado Pepe Rodríguez, que se ha quejado de que «al final lo que haces es partir la tarta. Lo digo desde el punto de vista del espectador».

Lo cierto es que ‘MasterChef Celebrity’ va a por todas para ganarse un buen trozo de la carta con los 15 concursantes famosos que han decidido participar en su octava edicicón. Jorge y César Cadaval, Blanca Romero, Álvaro Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguín.