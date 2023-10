Mario Vaquerizo se salta el guion en el programa de Ana Rosa y descoloca a todos: «Perdóname, jefa»

Mario Vaquerizo regresaba este jueves a ‘TardeAR‘ y revolucionaba el plató al ponerse a hablar de varios de los temas que ponía sobre la mesa el programa de Ana Rosa sin que se le entendiera nada de cuál era su conclusión y volvía locos a todos sus compañeros.

Así, ‘TardeAR’ se hacía eco este jueves de cómo solo los húngaros hablan peor que los españoles el inglés según una investigación. «A mi no me han entrevistado para esa encuesta. Yo últimamente no estoy muy a favor de las encuestas porque todas fallan», sostenía de primeras Mario Vaquerizo.

«Yo creo que yo hablo peor. Que no es una cosa que a mi me enorgullezca porque creo que hablar idiomas significa que tiene menos barreras idiomáticas. Yo siento mucho esas barreras cuando voy al extranjero porque dejo de ser yo. Y a mí me gustaría saber hablar inglés, pero me quede ahí. Y no sé lo que estaba diciendo», soltaba Mario Vaquerizo provocando la risa de sus compañeros.

«¿Y el húngaro?», le preguntaba el Cordobés. «Bailo muy bien húngaro. ¿Unga unga?», respondía Vaquerizo sin saber a que se refería su compañero desatando la locura en el plató de ‘TardeAR’ mientras el Cordobés, Laura Sánchez y Carolina Ferre confirmaban que ellos tampoco hablaban bien inglés.

Tras emitir un vídeo que demostraba lo mal que se nos da el inglés a los españoles, Beatriz Archidona decía que al menos somos muy simpáticos y le ponemos voluntad. «Mucho. Tu vete a Japón y piérdete en el metro a ver si te entienden en inglés», soltaba entonces Ana Rosa.

«La barrera idiomática nos la ponemos nosotros mismos. Yo acabo de llegar de Nueva York, no sabía donde estaba y simplemente diciendo ‘Helou, ¿how are you?’ llegué al sitio. La putada con perdón es que la tienda que quería encontrar ya había cerrado. ‘Closet’ y lo entendí», explicaba Mario Vaquerizo. «Closet no que eso es baño», le corregían. «Eso toilete», decía el cantante de las Nancys Rubias.

«Lo que te quiero decir es que yo me entiendo con el lenguaje corporal. No sé que estoy diciendo», aseveraba entonces Mario Vaquerizo entrando en un bucle. «Es que me han dicho que tengo que hablar», se justificaba él mientras el resto de la mesa no podía parar de reír. «Yo si hablo, hablo, pero no sé lo que hablo», defendía él. «¿Pero en Japón te entendieron? Porque no te entendemos ni aquí», le espetaba el Cordobés sin cortarse.

Después, Mario Vaquerizo se disponía a contar una anécdota de lo que le pasó en Japón. «Yo me fui como en 2014 y 2016 y todas las japonesas parecían Michael Jackson con las mascarillas. Fueron proféticos antes de la pandemia. Y encima me detuvieron por no llevar la mascarilla, bueno como aquí pero era por una cuestión pública», relataba el cantante. «Pero eso era por la contaminación», le matizaba Carolina Ferre. «No, si yo estoy a favor de la contaminación», aseveraba Vaquerizo pasando a hablar de otro tema descolocando a todos.

«Pero que estamos hablando del inglés», se escuchaba decir a Beatriz Archidona. «Es que no somos Heidi. Si no quieres tener contaminación. Como voy a ir de Vicálvaro al centro en Madrid pues en coche. Y como por Madrid central han quitado carriles pues hay más atasco y más humo. No pasa nada. estamos en el siglo XXI, para eso se inventó la revolución del vapor o la tecnológica yo que sé», terminaba diciendo sin saber de que estaba hablando.

Sus compañeros no podían parar de reír. «Perdóname jefa, reconduzca usted el tema«, le soltaba entonces Mario Vaquerizo a Ana Rosa Quintana. Y la presentadora no tenía reparos en darle un corte a su colaborador. «Esto no hay quién lo reconduzca», le decía la presentadora.