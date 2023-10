Las sorprendentes palabras de Ana Rosa en ‘TardeAR’: «Igual me echan de la cadena»

Ana Rosa Quintana puede respirar tranquila pues después de bajar de los dos dígitos y anotar mínimo, ‘TardeAR’ ha conseguido aumentar sus datos de audiencia esta semana en las tardes de Telecinco.

No obstante, los datos de ‘TardeAR‘ siguen estando muy lejos de las expectativas marcadas por la propia Ana Rosa Quintana. Y es que el programa producido por Unicorn Content sigue lejos de los datos que cosechaba ‘Sálvame’ y es superado tanto por ‘La Promesa’ como por ‘Y ahora Sonsoles’.

Pese a todo, Ana Rosa Quintana no ha variado apenas los contenidos de ‘TardeAR’. Tan solo le ha dado mayor importancia a los sucesos con Manu Marlasca y se ha deshecho de las entrevistas diarias que se supone que iba a tener el formato.

Así, ‘TardeAR’ sigue contando cada día con una mesa vip para abrir el programa. Una mesa a la que este miércoles se han sumado dos rostros habituales de ‘El programa de AR’ como Bibiana Fernández y la psicóloga Rocío Ramos Paul (‘Supernanny’).

Ana Rosa Quintana, sin pudor: «Igual me echan»

Este miércoles el programa ha debatido sobre si se debe gritar a los niños y si las películas de Disney deben censurar o eliminar escenas como la de la muerte de la madre de Bambi así como la erótica del poder y el amor en el trabajo.

Tras hacer un repaso a la información del tiempo con Laura Madrueño, Beatriz Archidona pasaba a cebar otro de los temas de ‘TardeAR’: las dietas milagro. «¿A ti que te gustaría, o sea tomarte una pastilla y qué te gustaría que pasara?», le preguntaba la copresentadora a su compañera.

Una pregunta que hacía que Ana Rosa Quintana sorprendiera con su respuesta hablando de que si contestaba acababa fuera de Telecinco. «Si digo lo que me gustaría, igual me echan de la cadena, así que mejor casi que no lo digo», soltaba la presentadora.