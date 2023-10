Los 10 potentes estrenos de octubre: desde ‘Loki’, ‘Élite 7’ a la nueva serie de Los Javis

Llega un nuevo mes de octubre y eso solo puede suponer dos cosas: el otoño y Halloween. Aunque este año las plataformas no van a apostar mucho por la ficción de terror, salvo honrosas excepciones como Netflix, que no solo contará con el regreso de Mike Flannagan y su ‘La caída de la Casa Usher’, sino con ‘Hermana Muerte’, el spin-off de ‘Verónica’, de Paco Plaza. Aunque también hay que tener en cuenta la nueva temporada de ‘30 Monedas‘, que vuelve a darnos terror lovecraftiano de la mano de Álex De la Iglesia.

Este mes de octubre está repleto de nuevos estrenos y, como siempre, regresos muy esperados. Entre ellos destacan la temporada 3 de ‘Lupin’, que volverá a tener a Omar Sy como protagonista de la serie de Netflix; ‘Loki’, la popular serie de Marvel que pretende unir muchos puntos con las películas del MCU que están por venir; ‘Élite‘, que encara su temporada 7 abordando los problemas de la salud mental en los jóvenes’; o ‘La Edad Dorada’, serie del creador de ‘Downton Abbey‘, y que llega con nuevos capítulos el 30 de octubre.

Aquí os dejamos una lista de las series más destacadas que llegan este mes de octubre a las plataformas de streaming.

Lupin (Temporada 3)

Sinopsis: Assane trata de adaptarse a una nueva vida clandestina sin su mujer y su hijo. Sabiendo el sufrimiento que les está provocando, no aguanta más y decide regresar a París para hacerles una propuesta descabellada: abandonar Francia y comenzar de cero en otro lugar. Pero los fantasmas del pasado nunca se alejan, y un inesperado regreso pondrá patas arriba sus planes.

La serie basada en los populares libros de Maurice Leblac, ‘Lupin’, le ha dado muchas alegrías a Netflix desde el estreno de su primera temporada. El fichaje de Omar Sy como protagonista fue muy criticado en su día, pero el tiempo le ha dado la razón, y no podíamos tener un Lupin mejor que él. El único que podría estar a la altura es ‘Lupin III’, popular manga y serie de anime que nació en 1967.

«Si lees los libros, Lupin tiene muchos cómplices. [En la serie] tenía uno, que es Benjamin, pero necesita gente, [así que] los contrata. Creo que va a ser más interesante quizás un día tener un gran reparto con mucha gente. Porque la cosa es que, siendo el cerebro, no puedes hacerlo todo tú solo, necesitas gente. También es una de sus habilidades, llevar a la gente con él. Fue realmente genial jugar con eso. Creo que es un buen aspecto de Lupin». Así ha descrito la tercera temporada Omar Sy en Entertainment Weekly, por lo que veremos nuevas caras en el reparto… y esperemos que no sea la última temporada de las andanzas de este peculiar ladrón por tierras francesas.

Fecha de estreno: 5 de octubre

Plataforma: Netflix

Nuestra bandera significa muerte (Temporada 2)

Sinopsis: La serie está basada (muy) vagamente en las aventuras reales del pirata del siglo XVIII Stede Bonnet. Tras cambiar la aparentemente encantadora vida de caballero por la de un bucanero de capa y espada, Stede se convirtió en capitán del barco pirata Revenge. En su lucha por ganarse el respeto de una tripulación potencialmente amotinada, la suerte de Stede cambió tras un fatídico encuentro con el infame capitán Barbanegra. Para su sorpresa, los muy diferentes Stede y Barbanegra encontraron algo más que amistad en alta mar… encontraron el amor. Ahora, tienen que sobrevivir.

Con permiso de ‘One Piece‘, esta serie es una de las mejores series de piratas. Porque se atreve con todo. No solo con la comedia absurda, sino con el drama romántico más desgarrador y, sobre todo, por añadir diversidad LGTBI a ese mundo tan tóxico que es el de los piratas. Rhys Darby y Taika Waititi conformaron una pareja exótica pero entrañable. Stede, el acomodado aristócrata que acaba siendo un pirata; y Barbanegra, el más temido de los siete mares.

Pero uno de los puntos a favor de ‘Nuestra bandera significa muerte’ es, sin duda, su impecable reparto, su inmejorable catálogo de personajes secundarios. Desde el personaje no binarie Jim (¡es que hasta hay mención al no binarismo en la serie!), hasta Spanish Jackie, interpretada por Leslie Jones. Todo son buenas decisiones, una tras otra, y el final de la primera temporada nos dejó con un sabor agridulce. ¿Qué encontraremos en esta nueva temporada de nuestros piratas favoritos?

Fecha de estreno: 6 de octubre

Plataforma: HBO MAX

Loki (Temporada 2)

Sinopsis: La segunda temporada de “Loki”, de Marvel Studios, continúa tras el impactante final de temporada, cuando Loki se ve inmerso en una batalla por el alma de la Autoridad de la Variación Temporal. Junto a Mobius, el Cazador B-15 y un equipo de personajes nuevos y ya conocidos, Loki navega por un multiverso en constante expansión y cada vez más peligroso en busca de Sylvie, el Juez Renslayer, Miss Minutos y la verdad de lo que significa poseer libre albedrío y un propósito glorioso.

Tras el éxito incontestable de ‘WandaVision’ (o ‘La Bruja Escarlata y Visión’, como se llamó en España), la serie más atrevida y, en conjunto, mejor construida de Marvel, fue ‘Loki’. La ficción protagonizada por Tom Hiddleston tenía fallos, obvio, pero funcionaba semanalmente en construir un misterio lo suficientemente atrayente para los fans y para los que se acercaban por primera vez al personaje. Uno de los aciertos fue el fichaje de Sophia Di Martino para interpretar a Sylvie, una variante del Loki original. Al igual que encontrarnos con un Owen Wilson en su salsa, que repite esta segunda temporada.

Aún está por ver cómo va a solucionar Marvel el problema que tiene con su actor Jonathan Majors, acusado de agresión y violencia de género. Aunque el actor ha negado las acusaciones, su imagen se ha visto gravemente dañada, y el problema para Marvel es que Majors es el principal antagonista no solo de ‘Loki’ sino de toda la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo descubriremos en esta segunda temporada que estará dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead, creadores de la película de terror ‘V/H/S: Viral’.

Fecha de estreno: 6 de octubre

Plataforma: Disney Plus

La Red Púrpura

Sinopsis: La inspectora Elena Blanco ha descubierto que su hijo Lucas está vivo, pero pertenece a la siniestra Red Púrpura, de la que le habló Vistas antes de su dramático desenlace. Han pasado seis meses y la inspectora oculta a su equipo que su hijo está entre ellos; solo Mariajo, su fiel confidente, conoce la verdad. La BAC ha sido penalizada por el desenlace del caso Macaya, siendo trasladados a otra nave y lo único que pueden hacer es tirar de ese hilo que les dejó Vistas, una red que se oculta en las profundidades de internet. Niños secuestrados, menores sin futuro, tratas de mujeres… la mercancía se negocia, los espectadores pagan y hasta se puja por los desenlaces de las víctimas. La BAC sufrirá las consecuencias de hurgar donde no debe. El equipo no volverá a ser el mismo, todos arriesgarán, pero pueden perder demasiado por meterse en la profunda red.

Después de mucho esperar, al fin llega la esperada continuación de ‘La Novia Gitana‘. ATRESplayer se ha puesto manos a la obra para adaptar la saga literaria de Carmen Mola, y ahora le toca el turno a ‘La Red Púrpura’, que promete mucha más investigación, mucho más misterio, y todo ello con un tono mucho más oscuro. Nerea Barros volverá a ponerse en la piel de la inspectora Elena Blanco y a seguir buscando a su hijo.

La primera temporada, que adaptaba ‘La Novia Gitana’, fue una adaptación irregular, pero sentó las bases para estos nuevos episodios, que fueron presentados en el Festival de San Sebastián. Paco Cabezas, director, declaró que es la vez que más lejos ha llegado en televisión. «He hecho mucho thriller y mucha violencia como en ‘Penny Dreadful’, pero nunca había llegado tan lejos como con esta serie, no sé cómo reaccionará la gente a un material tan fuerte».

Fecha de estreno: 8 de octubre

Plataforma: ATRESplayer Premium

Mentiras pasajeras

Sinopsis: Lucía (Elena Anaya) ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa y hasta el prometido perfectos cuando, ante un merecido ascenso a directora general, es despedida y acusada de espionaje industrial. Así, Lucía emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno. Y como una mentira lleva a otra, la cosa se complica mucho.

La primera serie producida por Pedro Almodóvar y su hermano Agustín llega por fin este mes de octubre a SkyShowtime. Nerea Castro es la creadora y en su reparto tenemos a Elena Anaya como protagonista. La actriz estará acompañada por Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez, Susi Sánchez, María Botto, Pedro Casablanc, Estefanía de los Santos y María León. Un reparto increíble para esta comedia que promete dar mucho de que hablar. Ahora solo falta que SkyShowtime apueste fuerte por ella.

Producida por El Deseo, descubren la serie como “una comedia contemporánea y realista sobre las apariencias, donde nada es lo que parece”. Félix Sabroso vuelve a colaborar con los Almodóvar desde aquella mítica serie ‘Quítate tú pa’ponerme yo’, que se estrenó en el ya lejano 1998. ‘Mentiras Pasajeras’ estará compuesta por 8 episodios de 30 minutos.

Fecha de estreno: 9 de octubre

Plataforma: SkyShowtime

La Mesías

Sinopsis: El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

Los afortunados que han podido ver el primer episodio de la nueva serie de Los Javis en el Festival de San Sebastián coinciden en que estamos ante su mejor creación hasta la fecha. La serie está protagonizada por Roger Casamajor, Carmen Machi, Lola Dueñas, Macarena García, Amaia Romero, Albert Pla, Ana Rujas y Cecilia Roth. ‘La Mesías’ tiene ciertas similitudes con el grupo viral de pop cristiano Flos Mariae, y promete dar mucho que hablar cuando se estrene.

«Dos años después de ‘Veneno’, queremos dar un paso más allá, componiendo un drama familiar casi apocalíptico y ahondando en la fe, pero desde un lugar más oscuro y doloroso», afirmó Javier Calvo sobre el proyecto.

Fecha de estreno: 11 de octubre

Plataforma: Movistar Plus

La caída de la Casa Usher

Sinopsis: En esta diabólica serie basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido la empresa Fortunato Pharmaceuticals en un emporio sinónimo de riqueza, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que Roderick y Madeline conocieron en su juventud.

Mike Flannagan no falla a su cita anual con Halloween y nos trae, de la mano de Netflix, su nuevo proyecto: ‘La caía de la Casa Usher’. Basada en una de las historias más famosas de Edgar Allan Poe, esta nueva serie de Flannagan no solo adaptará el relato de Poe, sino que incluirá personajes de otras historias. Por ejemplo, nos encontraremos al investigador C. Auguste Dupin, que aparece en el libro ‘Los crímenes de la calle Morgue’.

Carla Gugino, Kate Siegel, Annabeth Gish, Henry Thomas y Rahul Kohli repiten de nuevo a las órdenes de Flannagan. El reparto lo completan Bruce Greenwood, Mary McDonnell y Mark Hamill, además de Carl Lumbly como el mencionado C. Auguste Dupin. Una de las series más esperadas del año, y que sabemos que no decepcionará. ¿Cuándo lo ha hecho Flannagan, creador de ‘La maldición de Hill House’, ‘Bly Manor’ o ‘Misa de medianoche’?

Fecha de estreno: 12 de octubre

Plataforma: Netflix

Élite (Temporada 7)

Sinopsis: En esta nueva entrega, Omar lleva una nueva vida en la universidad y lejos de Las Encinas, pero no consigue pasar página. La culpa que siente por la muerte de Samuel y el sufrimiento de aquella etapa siguen muy presentes y le han llevado a hacer terapia. Gracias a unas prácticas, decide volver al colegio donde ocurrió todo para enfrentarse a sus fantasmas cara a cara. A través del viaje y de los ojos de Omar descubriremos que el resto de alumnos también están batallando en silencio con sus propios infiernos.

Los nuevos episodios de ‘Élite’ afrontarán de lleno los problemas de la salud mental en los jóvenes, y las distintas herramientas a las que acudir cuando tienes problemas. A lo largo de sus temporadas, la ficción de Netflix se ha atrevido con todo, aunque no siempre de la forma correcta. Pero no se le puede negar ser una serie valiente. En esta temporada 7, tratará de nuevo de serlo, y con un reparto a la altura. Como principal novedad está el regreso de Omar Ayuso, y esta temporada parece que centrara su trama alrededor de su personaje.

Pero también habrá fichajes importantes en esta nueva temporada. Así, nos encontraremos a la cantante Anitta, Mirela Balic (‘Tú también lo harías’), Fernando Líndez (‘Escándalo’), el debutante Gleb Abrosimov, Iván Mendes (‘El cuaderno de Sara’) y Alejandro Albarracín (‘Amar es para siempre’). Además de dos rostros de nivel: Maribel Verdú y Leonardo Sbaraglia.

Fecha de estreno: 20 de octubre

Plataforma: Disney Plus

30 Monedas (Temporada 2)

Sinopsis: La mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico. Elena yace en coma, en una oscura cama de hospital. Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme… Pero, ¿qué es del padre Vergara? ¿Ha muerto, junto con su archienemigo, el cardenal Santoro? ¿Dónde se esconden las almas torturadas?

Mucho se ha hecho esperar, pero al fin ya tenemos aquí la segunda temporada de ’30 Monedas’, la que es la primera serie de ficción íntegramente creada por Álex De la Iglesia. La primera tanda de episodios consiguió sorprender y convertirse en una de las series más vistas de HBO MAX. El tono oscuro mezclado con el surrealismo propio del imaginario de De la Iglesia consiguieron que ’30 Monedas’ fuera una apuesta ganadora. Y en esta segunda temporada, con mucho más presupuesto, todo va a saltar por los aires en el pueblo de Pedraza.

Paul Giamatti y Najwa Nimri son las dos grandes incorporaciones a un reparto liderado, una vez más, por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre y Megan Montaner. También repiten Macarena Gómez, Pepón Nieto, Cósimo Fusco, Manolo Solo, Nuria González, Javier Bódalo y Manuel Tallafé.

Fecha de estreno: 23 de octubre

Plataforma: HBO MAX

La Edad Dorada (Temporada 2)

Sinopsis: La temporada 2 comienza la mañana de Pascua de 1883, con la noticia de que la puja de Bertha Russell por un puesto en la Academia de Música ha sido rechazada. A lo largo de los ocho episodios de la temporada, vemos a Bertha desafiar a Mrs. Astor y al viejo sistema y trabaja no solo para conseguir un poner el pie en la Sociedad sino potencialmente tener un papel de líder. George Russell asume su propia batalla con un sindicato en auge en su planta de acero en Pittsburgh. En Casa Brook, Marian sigue su odisea para encontrar su lugar en el mundo enseñando en secreto en una escuela de niñas mientras que para sorpresa de todos Ada comienza un nuevo cortejo. Por supuesto, Agnes no aprueba nada de esto. En Brooklyn, la familia Scott empieza a curarse de un descubrimiento impactante y Peggy saca provecho de su espíritu activista con su trabajo con T. Thomas Fortune en el NY Globe.

La serie de tacitas por excelencia, con permiso de ‘Los Bridgerton‘ de Netflix, es ‘La Edad Dorada’, creada por Julian Fellowes. Sí, el mismo que ‘Downton Abbey’, así que nos fiamos de él. De hecho, en esta segunda temporada ha prometido que los sirvientes irán teniendo cada vez más protagonismo. Aunque a la única que queremos ver es a Christine Baranski dando vida una vez más a Agnes.

Esta segunda temporada tiene como incorporaciones a Robert Sean Leonard como el reverendo Matthew Forte y Laura Benanti como la recién enviudada Susan Blane. La ya mencionada Christine Baranski repite, junto a Cynthia Nixon, Carrie Coon y Morgan Spector. Además, el reparto se completa con Louisa Jacobson, Denée Benton, Blake Ritson, Taissa Farmiga, Simon Jones, Harry Richardson, Jack Gilpin, Debra Monk, Kristine Nielsen, Taylor Richardson, Ben Ahlers, Kelley Curran, Douglas Sills, Celia Keenan-Bolger, Michael Cerveris, Erin Wilhelmi, Kelli O’Hara, Donna Murphy, Patrick Page y Sullivan Jones.

Fecha de estreno: 30 de octubre

Plataforma: HBO MAX