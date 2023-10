Las 10 mejores series que ver en plataformas para una maratón esta noche de Halloween

¿Tenéis ya plan para este Halloween? Seguro que ya tenéis pensado vuestro disfraz, tenéis vuestra fiesta pensada y vais a comer mucha comida basura… ¿No? También está la opción de sentarse con una manta y un chocolate caliente a escuchar ‘1989 Taylor’s Version’ de Taylor Swift en vuestro vinilo recién comprado. ¿Tampoco? Vale, pues os ofrecemos un último plan: ver alguna de estas series que os contamos en esta lista (aquí os dejamos también la lista con las mejores películas de terror).

Quizá ya hayáis visto alguna. O quizá las hayáis visto todas. Puede que ninguna, aunque sería bastante raro. Pese a todo, hemos querido hacer una lista de series para ver en Halloween para que podáis disfrutar al máximo de esta aterradora fecha, seáis o no fans del cine de terror. Así, incluimos una variedad de plataformas y tipos de terror. Desde el escandinavo con ‘Jordskott’, pasando por el terror gótico de Flanagan y su Bly Manor, para acabar con una de asesinatos muy divertida como es ‘Poker Face’. ¿Os animáis a ver alguna?

Series para hacer maratón en Halloween

El pueblo de los malditos

Sinopsis: Un pequeño pueblo ficticio en Inglaterra está completamente dominado por una presencia alienígena durante todo un día. Al despertar, se descubre que numerosas mujeres del pueblo están embarazadas.

Rebautizada en el original como ‘The Midwich Cuckoos’ (título de la novela original), esta serie británica es una actualización del clásico de 1960, ‘El pueblo de los malditos’, y que tuvo otra versión en 1995, la más famosa, con Christopher Reeve como protagonista. Hasta ‘Los Simpson’ hicieron su propia versión en ‘Los Bart salvajes no pueden romperse’, pero lo llamaron ‘El sanguinariamiento’. Un título muy acorde, y mucho más atrayente. En esta nueva versión, la acción se traslada a un pequeño pueblo de la villa inglesa.

Aunque no tiene escenas de terror explícito, sí que le persigue continuamente una tensión latente con muy buenas actuaciones. De hecho, una de las protagonistas es Keeley Hawes, la matriarca de ‘Los Durrell’, y ella siempre es un valor seguro. 7 episodios que se ven en un suspiro y te mantendrán al borde del sofá.

Plataforma: SkyShowtime

Jordskott

Sinopsis: La comisaria Thorblad regresa después de siete años al lugar donde su hija Josefine desapareció en un lago del bosque. El cuerpo nunca fue encontrado y se cree que se ahogó. Ahora un niño ha desaparecido sin dejar rastro y Thornblad quiere averiguar si hay una conexión con la desaparición de su hija. Al mismo tiempo, se debe hacer cargo de la herencia de su padre, el gran empresario Johan Thornblad.

Aunque en un principio se concibió como una miniserie de 10 episodios, la buena recepción de la primera temporada propició 8 nuevos episodios que ahondaban más aún en el lore creado. Silverhöjd es el pueblo en el que transcurre toda la trama principal, con una fuerte denuncia social hacia las grandes empresas que destruyen el medioambiente. Folklore sueco y unas actuaciones brillantes, sobre todo la protagonista, Moa Gammel, que nos recuerda mucho a Claire Danes.

Desapariciones de niños, leyendas y monstruos mitológicos. Mientras, traumas del pasado e investigaciones policiales. ‘Jordskott’ lo tiene todo, y ahora podemos encontrarla al completo en Filmin para disfrutar este Halloween.

Plataforma: Filmin

Pesadillas

Sinopsis: Inspirada en la serie de libros más vendida a nivel mundial de RL Stine, ‘Pesadillas’ sigue a un grupo de cinco estudiantes de secundaria que se embarcan en un viaje oscuro y retorcido para investigar el trágico fallecimiento tres décadas antes de un adolescente llamado Harold Biddle, mientras descubren oscuros secretos del pasado de sus padres.

Ya os hablamos de esta serie aquí. Aunque no ha tenido apenas promoción, y tienes que rebuscar mucho en el display de la plataforma para encontrarla, merece la pena acercarse a esta nueva adaptación de los libros de R.L. Stine. Con Justin Long de protagonista junto a un reparto adolescente (al menos los personajes), lo cierto es que ‘Pesadillas‘ es una muy interesante serie de terror juvenil. Con una premisa que hemos visto muchas otras veces logra construir una historia en la que nos involucramos de lleno. Y sí, es más terrorífica que la película protagonizada por Dylan Minette y Jack Black hace ya algunos años.

Plataforma: Disney Plus

Poker Face

Sinopsis: Charlie Cale es una trabajadora de un casino con una capacidad innata para detectar mentiras. Huyendo de su jefe dueño del casino, la joven viaja por los Estados Unidos y por el camino se encuentra con variopintos personajes y se dedica a resolver homicidios utilizando su don.

Ya os hablamos de esta serie aquí. Protagonizada por una magnética Natasha Lyonne, ‘Poker face‘ es la primera serie de Rian Johnson, director de ‘Puñales por la espalda’ o ‘Los últimos Jedi’. ¿Por qué la incluimos en esta lista de Halloween? Fácil. No todo van a ser series terroríficas, ¿verdad? En la variedad está el gusto, y siempre es un acierto una serie sobre asesinatos y descubrir quién es el autor. Aunque en ‘Poker face’, lo que la hace diferente al menos, es que ya sabemos quiénes son los autores del asesinato. Es la protagonista la que tiene que adivinarlo. Siempre con giros finales marca de la casa, la serie de Peacock va a caso por episodio, así que es perfecta para estos días. Y por favor, hacednos caso: hay que verla en versión original. La voz de Lyonne es única.

Plataforma: SkyShowtime

30 Monedas

Sinopsis: Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. 2000 años más tarde, una de ellas aparece en un pueblo remoto de España, desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a la raza humana. En medio de todo estará el padre Vergara, un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado en una parroquia del pequeño pueblo donde aparece la moneda. Vergara quiere olvidar y ser olvidado, pero sus enemigos lo encontrarán muy pronto… Cuando Vergara es relacionado con una serie de fenómenos paranormales ocurridos en el pueblo, Paco, el ingenuo alcalde, y Elena, una inquieta veterinaria, tratarán de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta.

La mejor serie de terror española. O al menos la más arriesgada y valiente. Si te gusta Álex De la Iglesia, vas a disfrutar mucho de ella, porque es su imaginario multiplicado por mil. Con un Miguel Ángel Silvestre que nunca ha estado tan divertido, nos enfrentamos a posesiones demoníacas, a monstruos lovecraftianos y, literalmente, al Apocalipsis. Rodada con pulso y repleta de acción, hay desmembramientos, hay persecuciones y tenemos a Carmen Machi versión araña monstruosa. ¿Alguien da más? Ahora acaba de estrenar la segunda temporada, mucho más loca que su predecesora, y va camino de marcar un hito en la ficción española. Un buen añadido para tu lista de series que ver en Halloween, sin duda alguna.

Plataforma: HBO MAX

La maldición de Bly Manor

Sinopsis: Tras la trágica muerte de una au pair, Henry Wingrave contrata a una joven profesora americana para cuidar de sus sobrinos huérfanos. Tendrá que trasladarse a vivir a la mansión Bly, donde viven los pequeños junto con el cocinero, Owen, la jardinera, Jamie, y el ama de llaves, la señora Grose. Pero en esta mansión no todo es lo que parece y varios siglos de oscuros secretos esperan ser desenterrados en esta escalofriante historia de romance gótico… En Bly, morir no significa desaparecer.

La mejor serie de Mike Flanagan para Netflix. O al menos para nosotros. Y mirad que el listón está alto, ¿eh? Aquí rebajamos un poco la locura y el terror de ’30 Monedas’ y entramos en el terreno del horror gótico. Una adaptación del clásico de la literatura ‘Otra vuelta de tuerca’ con más romance, más miedo y más metáforas atemporales. Sus dos últimos episodios son auténticas obras maestras y la ambientación es de 10. Y eso que no hemos hablado aún de Victoria Pedretti, que da una actuación de nivel. ¿Os atrevéis a disfrazaros de alguno de los personajes de la serie este Halloween?

Plataforma: Netflix

Alice in Borderland

Sinopsis: Un joven obsesionado con los videojuegos y dos amigos suyos se ven atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir en peligrosos juegos para sobrevivir.

Una de las grandes revelaciones de los últimos años. Al más puro estilo ‘El juego del calamar’, seguimos a los protagonistas a través de un juego macabro y sí, mortal. Con una segunda temporada que aumentaba los riesgos exponencialmente, ya hay confirmada una tercera entrega de esta serie japonesa creada por Shinsuke Sato. Aunque está basada en la novela gráfica de Haro Aso. La legión de fans gracias a la serie de Netflix ha ido creciendo con el paso del tiempo, y ahora mismo es una de las apuestas más fuertes de la plataforma para el próximo año (o 2025). Y sí, hay disfraces de ella para Halloween…

Plataforma: Netflix

La otra chica negra

Sinopsis: Nella, una asistente editorial afroamericana, trabaja en una editorial blanca de Nueva York. Le entusiasma tener una compañera negra cuando llega Hazel, pero, ¿es amiga o enemiga?

Ya os hablamos de esta serie aquí. Estrenada en nuestro país en Disney Plus, esta serie es también una propuesta diferente para este Halloween. ‘La otra chica negra’ centra su crítica en el racismo sistémico que asola Estados Unidos. Pero también es un puñetazo en la mesa contra el abuso laboral y el síndrome del impostor. ¿Recordáis la película de ‘Las mujeres perfectas’ de Nicole Kidman y Glenn Close? Pues tiene algo de eso. La serie se ve rápido y tiene un humor muy cínico, sobre todo gracias al personaje de Malaika, interpretado por Brittany Adebumola. Una serie que debería tener más reconocimiento y con la que vais a pasar miedo, tensión y os vais a reír a partes iguales.

Plataforma: Disney Plus

Servant

Sinopsis: La serie se centra en una pareja en duelo tras una tragedia indescriptible. Esta situación provoca un distanciamiento en el matrimonio, al mismo tiempo que abren las puertas de su casa a una fuerza misteriosa.

Llegó con la firma de M. Night Shyamalan, y como una de las primeras series de Apple. Aunque su creador fuera realmente Tony Basgallop. Algo similar a ‘Pesadilla antes de Navidad’, con Tim Burton y Henry Selick, ¿verdad? Esta serie sobre la pérdida y cómo nos enfrentamos a ella comenzó con una primera temporada brillante. Aunque luego se perdió en la segunda, ‘Servant’ remontó con fuerza en la temporada 3 y 4. Poco a poco se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios de la plataforma. Y cuenta con Rupert Grint, eterno Ron Weasley, entre sus protagonistas. Eso sí, cuanto menos sepáis de la trama, mejor. Realmente porque tampoco nos deja claras muchas cosas…

Plataforma: Apple TV Plus

From

Sinopsis: ‘From’ presenta el misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América, que atrapa a todos los que entran. Sus habitantes luchan por mantener una apariencia de normalidad, pero también deben lidiar con las amenazas del bosque circundante; incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol.

Si hay una heredera directa de ‘Perdidos’, esa es ‘From’. Y si hay una serie perfecta para este Halloween, esa es ‘From’. Experta en crearnos más preguntas que darnos respuestas, nos encontramos a una familia que acaba atrapada en un pueblo del que no se puede salir. No solo eso, sino que en los bosques que rodean al pueblo, hay unos monstruos que tratan de matarte. Eso sí, solo de noche. Harold Perrineau es el protagonista, y el nexo con ‘Perdidos’. ¿Os imagináis un crossover con la mítica serie? Esperemos que no, porque eso significaría que todos están muertos. Y eso es un final que ya trajo polémica en su día. Con la temporada 2 recién finalizada, ‘From’ es tramposa, sí, pero también terrorífica.

Plataforma: HBO MAX