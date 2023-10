El nuevo thriller de terror psicológico de Disney+ que es ideal para ver este Halloween

El racismo sistémico que puebla Estados Unidos se ha convertido muchas veces en el eje de historias que tratan de ahondar sobre ese problema en pleno siglo XXI. Jordan Peele, el nuevo maestro del terror, ha labrado su carrera en torno a ello. Así, tenemos los ejemplos de ‘Déjame salir’, ‘Nosotros’ o ‘Nope’. El director ha influido mucho en toda una nueva generación de directores, y multitud de historias beben directamente de sus referencias. Es ahí donde encontramos a ‘La otra chica negra’, la nueva serie de Disney+, y que a España ha llegado con nula promoción.

Basada en la novela homónima de Zakiya Dalila Harris publicada en 2021, ‘La otra chica negra’ es un thriller de misterio, con continuos toques de comedia, y que busca denunciar el racismo y también cómo nos doblegamos muchas veces dejando nuestra propia identidad de lado. El libro, que se convirtió en un bestseller absoluto en Estados Unidos, fue publicado tras conseguir la editorial Atria Publishing Group los derechos por más de 1 millón de dólares. Aquí publicó la novela la editorial Umbriel.

La serie ha sido creada por Rashida Jones, que ejerce de productora, y la propia Zakiya Dalila Harris, que participó activamente en la adaptación de su novela. 10 episodios de cerca de 30 minutos de duración, que exploran la vida de Nella, basada directamente en las propias experiencias de Zakiya en el mundo editorial. Y sí, se ha convertido en éxito en Estados Unidos. Ahora os explicamos la razón.

¿De qué va ‘La otra chica negra’?

Nella Rogers es asistente editorial en una compañía neoyorquina. No disfruta su empleo, pues está cansada de ser manipulada y marginada como la única empleada negra en Wagner Books. Por ese motivo, se emociona cuando llega Hazel-May McCall como su nueva compañera. Contrario a sus pronósticos, Nella no encuentra complicidad con esta persona; sino, todo lo opuesto.

Racismo frente a ciencia-ficción

La serie comienza con una escena del pasado, un flashback casi onírico, en el que vemos a un mujer luchar contra sus demonios internos y unas visiones que aún no acabamos de comprender. Tras esa introducción conocemos a Nella, la protagonista de nuestra historia. Una joven afroamericana que trabaja en una editorial, Wagner Books, rodeada de blancos. Su jefa la minusvalora y sueña con tener su propio despacho y ser una gran editora, tomando sus propias decisiones. Pero su sueño está lejos de cumplirse. O eso cree ella… hasta que aparece en la ecuación Hazel, la nueva becaria de la editora adversaria de su jefa. Y para su sorpresa, también es negra.

Eso les hace conectar al momento. Sobre todo por quitarse el sentimiento de soledad y de ser una incomprendida dentro de su propio trabajo. Hazel insiste a Nella en que tiene que hacerse fuerte, tiene que demostrar que vale. Y Nella solo necesitaba un empujón, alguien que creyera en ella, para hacerlo. El problema es que la primera vez que se planta (el libro del autor superventas de la editorial es racista hasta decir basta), no sale como ella esperaba y está a punto de ser despedida.

Nella, sospechando. / DISNEY

Así, desde que llega Hazel a la oficina, las cosas empiezan a cambiar para Nella. Quiere ser como ella, una mujer fuerte, independiente, que sabe qué decir en cada situación. Y poco a poco, lo va consiguiendo. Va cambiando su personalidad. Aunque hay algo que no acaba de cuadrarle en todo lo que ocurre, y es esa suspicacia, esa sospecha, sobre la que se sustenta toda la serie. A veces funciona… y a veces se queda a medio camino.

‘Las mujeres perfectas’ versión 2023

‘La otra chica negra’ mezcla el humor y el misterio, con trazos de terror y de ciencia-ficción incluso. Pero hay momentos en los que se queda a medio camino de todo. El humor llega a cargo de la amiga de Nella, Malaika, interpretada por Brittany Adebumola. Sí, es un poco el estereotipo de ‘la mejor amiga negra divertida, que no tiene pelos en la lengua, y muy echada pa’lante’. Pero funciona. Sobre todo gracias a la interpretación de Adebumola. Es una fuerza de la naturaleza y se nota. Por momentos nos recuerda al personaje de Brenda en ‘Scary Movie’.

Y sí, ‘La otra chica negra’ hay veces que se acerca demasiado a la comedia absurda. Pero la trama nos va dando tantas migas de pan según avanzan los episodios que da un poco igual. Queremos saber el misterio y, sobre todo, queremos que a Nella le vaya bien. Según se va desmadejando el hilo, descubrimos una secta secreta que trata de convertir a las mujeres negras en poco menos que ‘Las mujeres perfectas’, adaptándose al mundo blanco para poder medrar. Una crítica al sistema y que sigue ocurriendo hoy en día. Esa ‘secta’ busca quitar toda personalidad a sus miembros. Solo así podrán triunfar en lo que realmente quieren.

Hazel pensando maldades. / DISNEY

Ashleigh Murray, la gran estrella de la serie

‘La otra chica negra’ es verdad que se pierde de vez en cuando entre sus críticas, y no sabe muy bien dónde apuntar. Pero pese a ello, mantiene el misterio de manera intacta a lo largo de sus 10 episodios y, salvo algunas soluciones de último momento, todo acaba siendo bastante satisfactorio (excepto que acaba con un cliffhanger que…). Pero, si en algo destaca la serie es en el personaje de Hazel, que interpreta brillantemente Ashleigh Murray. Ella es la gran estrella de la serie. Su interpretación es portentosa. Sabe cuándo ser intimidante, cuándo ser graciosa y cuándo ser frágil y pequeña. Despliega todo su arsenal y, cuanto más contenida está, mejor funciona.

Sí, el resto del reparto está muy bien. Pero Ahsleigh se come la pantalla cada vez que aparece. Por si no sabéis dónde la habíamos visto antes, si sois fans de ‘Riverdale’ la habréis reconocido como la líder de Josie and the Pussycats.

Así que, en definitiva, ‘La otra chica negra’ es una serie perfecta para un maratón de fin de semana, sobre todo de cara a Halloween. Se ve del tirón gracias a la poca duración de sus episodios, el misterio funciona bien, y además hay ciertas criticas a la sumisión en el trabajo y a la pérdida de la identidad muy acertadas.