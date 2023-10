La organización de ‘GH VIP’ provoca una expulsión histórica en su gala 5 en Telecinco

La nueva gala de ‘GH VIP‘ ha tenido como plato fuerte la expulsión definitiva de uno de los concursantes. En esta ocasión, la audiencia ha dictado sentencia contra Pilar Llori después de medirse con otros concursantes como Albert o Gustavo. Todo ello después de la salvación dominical que recayó en Laura Bozzo, quien no podía decir nada a sus compañeros.

De vuelta a la gala semanal, nada más comenzar la entrega, Marta Flich ha comenzado cebando el estado de las votaciones. De igual manera, la presentadora ha anunciado que esta salvación sería totalmente diferente y así ha sido. En un primer momento, la organización ha juntado en duelo a Laura Bozzo, salvada desde el domingo, con Albert. Juntos en la sala de expulsión, Marta Flich ha pronunciado las siguientes palabras: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Gustavo o Pilar».

Una intervención con la que se salvaba de forma automática a Laura Bozzo y Albert. Este mecanismo de salvación ha provocado la euforia de Albert, quien no se podía creer su salida de la lista de nominados: «Oe, oe, oe… Ay no me hagáis esto más». Por su parte, Laura Bozzo ha declarado: «¿Ya puedo decir lo que quiera? Dile al Súper que quiero un premio por haber callado esto porque son cinco días para la que no calla ni sus pecados».

‘GH VIP’ celebra una expulsión con pocos precedentes

Con todo ello, la eliminación se ha quedado en un decisivo duelo entre Gustavo y Pilar sin que ellos lo supiesen, pues les han dejado en la casa haciéndoles creer que estaban salvados. «Ellos se quedarán en el salón y desde allí verán y escucharán la ceremonia de expulsión sin tener ni idea de que realmente se la están jugando. ¡Vaya cara pondrán cuando diga uno de sus nombres! Va a ser una expulsión de esas que os encantan, histórica«, ha anunciado Marta Flich.

Cerca de la medianoche, la presentadora ha vuelto a conectar con la casa para dar a conocer el nombre del tercer concursante expulsado de ‘GH VIP’. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Pilar«, fueron las palabras empleadas por la comunicadora. Las reacciones ante la marcha de Pilar no se han hecho esperar. «Os lo he dicho, por favor, tranquilos, No pasa nada, ya lo sabía. Por favor, no os pongáis mal que si no me pongo yo mal», ha reconocido a sus compañeros y especialmente a Luitingo.