La inesperada crítica de Macarena Gómez a sus compañeros de ‘La que se avecina’: «Hay muchos…»

Macarena Gómez está de intensa promoción con motivo la segunda temporada de ‘30 Monedas‘, la serie de terror distópica de Álex De la Iglesia, que se estrena este lunes, 23 de octubre, en la plataforma HBO Max. Y por esta razón, esta semana acudía al podcast ‘Animales humanos’ que presenta Ibai Vegan. Un programa en el que los famosos se abren en canal y se sinceran.

Precisamente ha sido muy sincera al hablar de ‘La que se avecina’, cuya temporada décimo cuarta llegará el próximo mes de noviembre a Amazon Prime Video. La actriz ha revelado una singularidad de los rodajes con dardo incluido a sus compañeros de reparto. Y es que no le hace demasiada gracia que eso ocurra.

«No me suelo reír en las tomas falsas porque no me hacen mucha gracia», afirma tajante. En su caso, Macarena Gómez reconoce ser tremendamente más seria que otros actores de la serie: «no me río tanto como el resto de la gente». Y en ello tiene mucho que ver su preocupación por no entorpecer el trabajo del equipo de producción de la veterana comedia.

«No puedo evitar pensar en el coche de la producción cuando estoy rodando siempre», declara la intérprete andaluza en el citado podcast. Y es que los ataques de risa en las grabaciones de una ficción tan maratoniana como ‘La que se avecina’ demoran demasiado los tiempos marcados y, en ocasiones, han provocado haber tenido que perder trenes o vuelos previstos.

Preguntada sobre si esas situaciones le han causado un enfrentamiento con algún compañero, Macarena Gómez responde negativamente: «Tampoco te puedes enfadar porque hoy es un uno y mañana es otro». Eso sí, para acabar, no evita mandar una sentenciadora pulla: «También tengo que decir que hay muchos que se ríen para salir en las tomas falsas. Exageran la risa porque saben que van a salir».