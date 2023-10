La impropia pulla de Paulina Rubio a su ex Colate Vallejo-Nágera en ‘El musical de tu vida’

Paulina Rubio fue la protagonista de la última entrega de ‘El Musical de tu Vida’, que Telecinco emitió este miércoles 25 de octubre. La cantante mexicana repasó junto a Carlos Sobera su vida personal y profesional a través de espectaculares números musicales.

En un momento dado, el presentador mostró unas imágenes de una perrita que ocupó un lugar muy especial durante una etapa concreta de la vida de Paulina Rubio, cuando era pareja de Nicolás (Colate) Vallejo-Nágera. Con él tuvo a su hijo Andrea Nicolás. La artista, siempre ha sido muy reservada con su vida privada, y son contadas las ocasiones en las que ha hablado sobre ella.

Sin embargo ha hecho una excepción en ‘El Musical de tu Vida’, donde se ha abierto en canal con Carlos Sobera, con quien se ha sincerado sobre su familia, sus hijos y sus vivencias. Eso sí, no ha querido hablar de sus relaciones sentimentales. Por eso, aunque no se ha referido en ningún momento a Colate Vallejo-Nágera, sí que le ha soltado alguna que otra ‘pullita’.

Sobera le decía a la cantante que había visto a esa perrita en todos los momentos de su vida: «Yo la he visto en videoclips, la he visto en tu boda con Colate». Era entonces cuando Paulina Rubio, en tono sarcástico, respondía afirmativamente: «Sí, también estuvo en mi boda». A raíz de esto, el presentador le hizo otra pregunta: «¿Se lo pasó bien? ¿Y Colate?». La invitada, siguiendo con su tono irónico, respondió: «Los dos se lo pasaron increíble, hasta yo me lo pasé bien».

Paulina Rubio habla de sus hijos: «Pienso en ellos hasta dormida»

Sobre lo que sí ha hablado largo y tendido ha sido sobre sus hijos, Nico y Eros. Sobera le preguntó cómo es posible la conciliación al ser una «estrella internacional y madre al mismo tiempo». A lo que su invitada respondió que «una mujer puede lograr cualquier cosa por amor». «Ser mamá es algo que te sale de dentro, es inexplicable. Los he tenido grandecita para poder disfrutarlos», confesó la mexicana.

Paulina Rubio reconoció que desde que tuvo a sus hijos su música «es menos dramática a la ranchera» y «más feliz». Describió a sus niños como «aventura y acción», además de asegurar que «vivir con ellos es ilusionante e intenso». «Pienso en ellos hasta dormida, creo que es algo que le pasa a todas las madres», añadió la artista. Aunque el presentador quiso puntualizar, entre risas: «A algún padre también le pasa».