La fuerte insinuación de Gema López que pone a Risto Mejide en jaque con Laura Escanes

Gema López ha hecho una muy polémica insinuación sobre Risto Mejide cuando ‘Espejo Público‘ ha abordado este lunes la ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna que se hacía pública ayer y que, según ¡Hola!, se ha producido de mutuo acuerdo entre las dos partes tras numerosos altibajos y tiempos vitales muy opuestos.

La relación ha sido efímera. Ha durado un año y salió a la luz a través de Lecturas al poco tiempo de la separación con Risto. Y, aprovechando que el director de la citada revista estaba en plató, en el programa de Susanna Griso han querido desentrañar cómo se fraguó aquella gran exclusiva. Y bombazo: fue gracias a un chivatazo.

«¿Qué se esconde tras esta portada?», le ha preguntado directamente Gema López. «Recibimos un correo, un anónimo a la dirección de Lecturas, que decía que esta pareja, que oficialmente aún no se sabía, iba a tomar un vuelo rumbo a Tenerife. Nos daban el número de vuelo y el horario, metimos a un fotógrafo en el avión, hizo guardia en la casa que habían alquilado allí y, 24 horas después, salieron y en la misma puerta se empezaron a dar besos», ha explicado Luis Pliego.

«La cuestión es quién envió ese correo», ha planteado a continuación. «¿De quién sospechas?», se ha interesado la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’. «Durante un tiempo sospeché de Álvaro de Luna porque a él le podía venir bien», ha respondido él. «Por ahí no va, te digo yo que no. No fue ni Laura ni Álvaro. Y había sido alguien que había estado relacionado con uno de los dos. Hay venganzas que se sirven así por lo bajini de manera anónima. Ahí lo voy a dejar», ha soltado Gema, dejando a todos boquiabiertos.

Aunque pocos segundos ha durado el enigma. «Mi sospecha es que fue Risto Mejide porque sé cómo se hicieron determinados movimientos con tu revista», ha sentenciado Gema López sin más rodeos mientras Pliego no quería confirmarlo. «Sois muy injustos porque, cuando no os atrevéis a dar el nombre de quien sabéis que ha sido, colocáis el foco en otra persona y no fue Álvaro», ha criticado la tertuliana.

«A Risto le conozco solo de verle en los pasillos, pero os digo cómo se movieron determinadas cosas en aquel momento», ha insistido López una y otra vez. «Yo pienso que cuando quieres que se sepa una cosa y a nivel de portada de Lecturas es porque te beneficia y a Risto no le beneficiaba si hacía muy poco tiempo que se habían separado», ha cuestionado por su parte Pilar Vidal.

«Tú estás pensando y opinando y yo estoy dando datos», ha rematado Gema López, defendiendo así estar totalmente segura de lo que estaba apuntando. «A mí me consta que otras informaciones sí partían de Risto y tenían que ver con la ruptura», ha acabado admitiendo el director de Lecturas.

«A mí no me parece bien», ha denunciado Gema, lamentando que Risto Mejide haya usado de esa forma a quien fue su pareja cuando, además, no es amigo de la prensa del corazón. «A mí me consta que cuando se ha hablado de él en determinadas circunstancias, ha levantado los teléfonos porque no le gusta ser el centro de la polémica», ha desvelado en ese sentido. «Es un tío muy maquiavelo», ha apostillado para terminar Beatriz Miranda.