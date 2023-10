La dura revelación personal de Gonzo en ‘Salvados’ que no había contado así hasta ahora

El de este domingo 1 de octubre ha sido el ‘Salvados’ que a Gonzo más le ha costado hacer. Bajo el título ‘Jesuitas 87’, el presentador recordó los abusos que él mismo sufrió de niño cuando acudió a uno de los centros de Jesuitas que están siendo investigados por presuntos abusos a sus alumnos.

Gonzo arrancó el programa con una sincera y dura confesión: «Es, sin duda, el ‘Salvados’ que más me ha costado hacer porque, por primera vez, soy uno de los protagonistas de la historia que voy a contar». Y es que él fue alumno en el Colegio Apóstol Santiago de Vigo, uno de los centros de los Jesuitas investigados.

El peor recuerdo que tiene «clavado en su cabeza» y que se le «sigue apareciendo muchas veces es un seglar que hacía bullying»: «Te pegaba delante de los compañeros, peor lo peor es que te insultaba y se mofaba de ti, y hacía que el resto de la clase se riera de ti». Y recuerda cómo le llamaba «gordo» o «elefante», mientras «el resto de la clase se reía».

El de hoy es un Salvados especial. Volvemos al colegio de @FerGonzo para reconstruir, en primera persona, un relato de vejaciones y abusos sexuales difíciles de olvidar.



Así empieza, en unos minutos, #SalvadosJesuitas, el primer programa de la temporada. pic.twitter.com/HmEK7JYMw6 — Salvados (@salvadostv) October 1, 2023

Las secuelas que aún arrastra Gonzo

Esto le generó numerosas secuelas, algunas de las cuales aún arrastra: «Cuando me veo en la tele a veces y veo que he hecho una mala pregunta o que el programa no está bien o que hay críticas, de lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de ese profesor en su casa disfrutando al leer esas cosas malas. Me parece acojonante que con más de 40 años cuando algo me va mal, lo primero que piense es que hay gente que está disfrutando. Gente que no he vuelto a ver en mi vida».

Tras visitar a sus padres en su casa para recordar algunos momentos de su infancia, el gallego quedó con dos excompañeros del colegio con quienes recordó las terribles situaciones que tuvieron que vivir. El periodista, incluso denuncia el bullying que sufrió con apenas seis años por parte de profesores: «Había violencia física potente, insultos…».

Un exalumno recuerda que conocían a algunos profesores por «el tipo de violencia» que ejercían sobre los niños: «Aguado te levantaba tirándote de las patillas, Eliberto daba manotazos que te tiraban del pupitre…». Otra excompañera habló de los abusos que sufrió ella por parte de un profesor cuando tenía 14 años: «Nos hacía fotos y nos decía la pose que teníamos que poner. Eso no se le puede hacer a una niña».

“Cada profesor tenía una manera de ejercer la violencia particular. Era como su marca registrada”. #SalvadosJesuitas pic.twitter.com/rpDfoCn2ng — Salvados (@salvadostv) October 1, 2023

Durante años, le ha perseguido la culpa: “¿Qué hacía yo tocando el pantalón del cura?” #SalvadosJesuitas pic.twitter.com/1NCKvjyAkG — Salvados (@salvadostv) October 1, 2023

Así se enteró una profesora de los abusos que sufrió un niño

Tras hablar con ellos, Gonzo visitó a Didí, una exprofesora que le contó cómo se enteró ella de los abusos sexuales que sufrió uno de los alumnos: «Lo llevé al cuarto de baño y lo lavé. Lo metí en la sala de profesores. Fui al despacho de Aguado llorando y le dije: ‘Hermano, nos pasó lo peor que nos puede pasar en la vida’, y él me dijo: ‘¿Murió algún niño?’. Yo le dije que peor que eso, y se lo conté. Se puso de pie, se agarró la cabeza y se volvió loco. Por eso te digo que no se sabían las cosas. Era un jesuita, un enfermero, un hermano, pero Aguado no sabía lo que estaba pasando». La persona que había cometido esos abusos sexuales era el enfermero del centro, a quien, lejos de expulsarlo de los Jesuitas, se le trasladó a otro centro.

Gonzo también charló con una víctima que sufrió abusos sexuales por parte de un cura. Este la llevaba a «confesarse» con apenas seis años: «Obviamente el recuerdo lo tienes, el olor del sebo de la nariz del cura, el pantalón gris del cura, y cómo mi mano iba al pantalón. ¿Qué hacía yo tocando el pantalón del cura? Fueron dos años en los que las confesiones eran así».

Uno de los jesuitas asegura que ellos no sabían nada

Por último, el periodista de LaSexta ha hablado con Antonio Allende, responsable de la Compañía de Jesús para los 68 centros educativos de España. Este asegura que no se dieron cuenta de los abusos que sufrieron los alumnos del centro. Unas palabras de las que duda Gonzo: «Aquí hablo como exalumno. Es difícil de creer lo de que no se enterara de lo que estaba pasando, porque en mi colegio de las cosas que pasaron nos enteremos todos».

Sin embargo, el jesuita insiste en que no eran «conscientes de la gravedad de los hechos y de lo que esto suponía. No sabíamos el impacto que esto estaba generando y de lo que estas personas realmente estaban haciendo. Yo quiero pensar que realmente no nos dábamos cuenta de la gravedad del tema».

Antes de concluir el programa, Gonzo se despidió cariñosamente de los compañeros y la exprofesora que accedieron a hablar con él. Además, dedicó unas emotivas palabras a una víctima de abusos sexuales, quien perdió a su mujer hace dos años. Precisamente fue ella la que le animó a que contara su historia: «Le quedaba a lo mejor un mes de vida y me dijo que no dejara que esto no saliera a la luz. Me pidió que hablara, y yo le dije que no quería meter en líos; no quería que mi familia sufriera repercusiones por esto. Y me dijo que no podía dejar que esto se pierda, y me pidió que no lo guardara. Me pidió que lo contara. Ella era la única que lo sabía. Luego se lo conté a mis padres».

Tras la conmovedora entrevista, Gonzo se despidió de su excompañero con unas bonitas palabras: «Nunca llovió tanto que no despejara. Espero que esto sea el final de una ‘lluvia’ que ha sido muy fea para ti».