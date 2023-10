La dolorosa publicación de Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, dos meses después

Hace ya dos meses desde que se hiciera público el asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta en Tailandia. Desde entonces, todos los focos están puestos en el caso y hasta su padre, Rodolfo Sancho, se ha pronunciado sobre esta tormenta. De igual forma lo hacía la madre del joven, Silvia Bronchalo, quien sigue en Tailandia visitando a su hijo cada vez que puede.

Ahora es Xenia Tostado, la pareja de Rodolfo y madrastra de Daniel Sancho, quien se ha pronunciado y ha hecho público cómo está viviendo el caso que afecta tan directamente a su familia. Siempre ha mantenido el silencio pese al escueto comunicado que lanzó cuando se conoció el caso con el único objetivo de proteger a su hija: «Estoy al lado de mi pareja en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea».

Desde entonces se ha mantenido en silencio y no ha hecho más declaraciones al respecto. Sin embargo, sí podemos constatar por sus publicaciones en las redes sociales, que no lo estaría pasando nada bien. Xenia Tostado ha compartido una ilustración en la que una mujer le pregunta a otra: «¿Amiga, qué te pasa?». Y esta contesta: «Creo que me duele el mundo«.

Llega la fecha límite para entregar el informe del caso

Esta publicación llega tan solo unos días antes de que se cumpla el límite legal de la Fiscalía de Tailandia para elevar el caso al juez que dictamine si Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta y si hubo premeditación o no. De ser así, el joven se enfrentaría a una pena de muerte.

Su defensa ha elaborado un informe al que ha tenido acceso ‘Vamos a ver’ en el que intentan demostrar que no hubo premeditación por parte de Daniel Sancho. Argumentan que Daniel Sancho no habría comprado el cuchillo y la sierra para acabar con la vida de Edwin Arrieta, sino para utilizarlos como chef. Es más, argumentan que la sierra «no es la más idónea para descuartizar un cadáver».

Respecto a las bolsas que habría comprado Daniel Sancho para deshacerse del cuerpo, argumentan que compraron otras diferentes a las que se han dicho. «Se utilizan como protector para la lluvia, protector de ropa en cocina o para cubrir enseres personales en salidas al mar, entre otros», explican.