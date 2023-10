Karlos Arguiñano queda apartado de la parrilla de Antena 3 y esta es la explicación

Karlos Arguiñano se ha convertido en el mayor damnificado de la programación especial de las cadenas de televisión con motivo de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor tras su 18 cumpleaños. Con un amplio despliegue, todas las televisiones -RTVE, Atresmedia y Mediaset- se han volcado en la ceremonia y en toda la pompa y fastuosidad que han rodeado al acto.

Y en el caso concreto de Antena 3, se ha tomado la determinación de estirar la emisión de ‘Espejo Público’, el programa matutino que presenta a diario Susanna Griso, con la misión de hacer una cobertura más completa y competir con sus rivales: el especial informativo de La 1 con Alejandra Herranz y Franganillo y ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat, que se extienden hasta las 14:00 y las 15:00 horas respectivamente.

Este movimiento significa añadir 40 minutos más a la emisión habitual de ‘Espejo Público‘, que regularmente suele acabar a las 13:20 horas, para poder mostrar las salvas en el patio de la Armería del Palacio Real, la entrega del Collar de la Orden de Carlos III a la princesa Leonor y, por supuesto, su esperado discurso. En consecuencia, la cocina de Karlos Arguiñano no encenderá este martes los fogones.

No obstante, hay que destacar que, a priori, esta notable alteración de la parrilla solo afectará a la ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, pues el concurso ‘La ruleta de la suerte’ se mantiene y no correrá la misma suerte salvo que se produzcan cambios in extremis sobre la marcha.