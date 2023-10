Juan José Ballesta se pronuncia así tras ser denunciado por agresión sexual: «Sobran las palabras»

El pasado martes 10 de octubre, ‘TardeAR’ emitía en exclusiva una entrevista con la mujer que ha denunciado a Juan José Ballesta por, presuntamente, haber abusado sexualmente de ella durante una noche. Apenas un día después ha sido el actor el que ha concedido sus primeras declaraciones al respecto.

Según la denunciante, todo ocurrió «un día en un parque allí en Parla. Apareció este chico, Juanjo, el Ballesta. Esa noche, Juanjo Ballesta me hizo una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de Raúl en el suelo. Juanjo Ballesta cogió su mano y me hizo daño en mis partes íntimas. Sí, y abusó de mí así en la calle. Le dijo Raúl, el ‘Pasti’ a ‘el Bola’: ‘¿Qué quieres, ‘Bola’, Juanjo? ¿Heroína? Ahora esta que vaya al cajero, tú la acompañas, y que te saque de su cuenta, que tiene dinero para que puedas coger heroína para drogarte, no pasa nada».

Juan José Ballesta rompe su silencio tras ser acusado de agresión sexual

«Además, hablaban de que él, Juanjo, al día siguiente tenía una cita muy importante porque le iban a hacer una entrevista en la tele. Y necesitaba droga para ir calmando. Yo le conozco porque en Parla nos conocemos… Todos los que hemos crecido allí, pues nos conocemos de vista. Yo, pues como me tenían drogada estaba sometida, pues yo cumplía deseos», concluía su entrevista en ‘TardeAR’ la denunciante de Juan José Ballesta.

Tras este desgarrador testimonio, ha sido el actor el que ha querido romper su silencio en el mismo programa conducido por Ana Rosa Quintana. Y lo ha hecho para defenderse: «Es mentira todo, estate tranquilo. Se va a solucionar. Vosotros me conocéis. Sobran las palabras. Lo que tenga que decir sobre esta chica lo diré en el juzgado. Estoy tranquilo. No tengo nada más que decir sobre este tema», ha sentenciado el protagonista de ‘El Bola’.