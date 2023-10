‘GH VIP’ tiene que recurrir a estos tres explosivos rostros para reforzar un casting fracasado

Tras el polémico abandono de Oriana Marzoli y la baja de Karina de la octava edición de ‘GH VIP‘, el reality se ha visto obligado a reforzar su casting. Aunque en un primer momento la cadena no puso en marcha ningún proceso de selección, no ha sido hasta ahora cuando presenta hasta a tres aspirantes a concursantes. La identidad de dichos aspirantes se ha dado a conocer durante el transcurso del debate dominical.

Yiya, primera aspirante a concursante de ‘GH VIP’

Nada más arrancar la entrega presentada por Ion Aramendi se han dado a conocer algunas pistas sobre la identidad de dichos famosos. «Soy explosiva como una mascletá», era la primera pista que, poco después se conocería que le corresponde a Yiya. Se trata de la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’. La joven fue una de las náufragas más polémicas de su edición y llega para revolucionar la casa.

De hecho, nada más entrar en el concurso, la joven no ha dudado en cargar contra algunas de sus compañeras. Susana Bianca ha sido quizá la peor parada puesto que no ha tardado en tildarla de «bicha». Por si fuese poco, Yiya también ha comentado su relación con Zeus al asegurar: «Si depende de ella cómo él se sienta, desde luego no le está haciendo un favor».

Naomi, segunda aspirante confirmada

Yiya no ha sido la única aspirante confirmada. Otra de las pistas ha sido: «Salgo de una relación y estoy dispuesta a todo». Una frase que hace referencia al paso de Naomi por ‘La isla de las tentaciones’. Justo después de ser confirmada, Naomi no ha tardado en posicionarse: «Los que más me gustan son Laura y Álex pero igual en persona me saturarían la cabeza». Una postura que desde plató se ha criticado especialmente por Belén Rodríguez, quien le afea acercarse a los más fuertes.

José Antonio Avilés se une como aspirante a concursante

Finalmente, el tercer candidato a ser concursante oficial es aquel al que le corresponden la siguiente pista: «Conozco al Rey Juan Carlos». Un detalle que le ha valido el calificativo de «fantasma» en plató. Por si fuese poco, Ion Aramendi ha comunicado una última hora sobre la entrada de éste en la casa: «Este famoso está diciendo en este momento que si le quitamos la ropa de marca de su maleta, no entra en la casa. Igual no hay tercero».

Poco después se ha confirmado que se trata de José Antonio Avilés. El polémico colaborador televisivo pisa Guadalix con la escopeta cargada. Ya desde el primer momento, ha asegurado: «Ya con ganas, ya se hace tarde. Me está entrando sueño». En la misma línea, Avilés le ha mostrado su apoyo a Álex Caniggia al tiempo que se ha alejado de Marta.

«Gente que tiene la oportunidad de jugar y pasarlo bien y por quedar bien no se dan cuenta que al final se están tirando piedras sobre su propio tejado. Es mi opinión eh», ha asegurado. Carmen Alcayde tampoco ha salido indemne de las críticas de Avilés: «Está más preocupada de lo que pasa fuera que de lo que pasa dentro. Creo que hay que jugar y no están jugando».

🚨 ¡CONFIRMADO! 🚨 El tercer aspirante para entrar en #GHVIP8 es José Antonio Avilés 💥 #GHVIPDBT5 pic.twitter.com/dk5z0uoe3r — Gran Hermano (@ghoficial) October 15, 2023

¡VOTA YA! ¿Quién quieres que se convierta en concursante oficial de ‘GH VIP’?

Una vez presentados los tres nuevos concursantes, Ion Aramendi ha asegurado que su permanencia en la casa no es definitiva. Los espectadores podrán votar hasta el próximo jueves a través de la app de Mitele. El próximo jueves, durante la gala comandada por Marta Flich, uno de ellos, el menos votado, abandonará la casa.