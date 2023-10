Estrella Xtravaganza se deslengua contra ‘GH VIP 8’ y Marta Peñate: «Son serpientes»

El regreso de ‘GH VIP’ a Telecinco era uno de los más esperados. La cadena esperaba que con la vuelta de su reality por excelencia las audiencias mejoraran. Pero nada más lejos de la realidad. Y no solamente sus datos están siendo pobrísimos, sino que los abandonos de Oriana Marzoli y Karina también han hecho mella en el concurso. Y lo mismo puede pasar ahora con las declaraciones de Estrella Xtravaganza.

Incluso la propia Laura Bozzo confesó a sus compañeros que ella, si estuviera en su casa, no vería nada del programa por lo aburrido que le está resultando. «¿Tú crees que alguien está viendo este programa? Yo no me voy siendo parte de un fracaso televisivo. ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda?», se preguntaba la presentadora peruana.

A todo esto se suman ahora las declaraciones de Estrella Xtravaganza, colaboradora del primer debate y defensora de Albert Infante. Al ser preguntada por su experiencia en el plató de ‘GH VIP 8’ por el medio ‘El Generacional’, ella reconoce, sin tapujos: «Un ñordo, la verdad».

Estrella Xtravaganza destapa la «falsedad» de los colaboradores de ‘GH VIP’

Además, la finalista de ‘Drag Race España’ destapa lo que sucede detrás de las cámaras y que los espectadores no vemos: «No he visto gente más falsa dentro de un plató de televisión que allí. De verdad, era apagar las cámaras y había gente que se secaba las lágrimas, gente que ni te miraba a la cara… Ha sido la experiencia entera más fuerte que he vivido hasta la fecha».

«La gente es serpiente allí, ¡serpientes! Se arrastran para llegar al plató. No me dejaron hablar nada y la que tenía al lado, yo de vez en cuando le hablaba, ni me volvía la cara. Ni me miraba la Marta esa», suelta Estrella Xtravaganza haciendo referencia a Marta Peñate.

💣 💥 Estrella, defensora de Albert en el debate 1 de #GHVIP8 dice que los colaboradores del plató son muy falsos y serpientes.



😯 Y critica a @_MartaGH16_: "Le hablaba y ni me miraba"#GHVIP10Opic.twitter.com/uJb5MqQtAv — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) October 10, 2023

La contundente respuesta de Marta Peñate: «Estoy flipando»

Y Marta Peñate no ha tardado en responderla. A través de su perfil de X, antes Twitter, la colaboradora de ‘GH VIP’ dice estar «flipando» y «en shock» con estas declaraciones de Estrella Xtravaganza. Y, a juzgar por sus palabras, para falsa, ella.

«Estoy flipando… hablé con ella en algún momento. Hablo con cada uno de los familiares que van, vamos, ni que yo me creyera Jennifer López. Chica, de verdad… si quieres casito, toma casito. Estoy en shock. No entiendo nada», asegura la novia de Tony Spina, desenmascarando así a la defensora de Albert Infante.