Sale a la luz el truco de los concursantes de ‘MasterChef’ y cómo se preparan fuera de cámaras

TVE emite este jueves la sexta gala de ‘MasterChef Celebrity‘ en la que asistiremos además a la repesca de uno de los concursantes expulsados. Pero si hay algo que se preguntan muchos desde que se estrenó la primera edición de la versión con famosos del talent de cocina en TVE es cómo se preparan los famosos para participar en el programa.

Y es que muchos famosos de los que se han atrevido a meterse entre fogones y participar en ‘MasterChef Celebrity’ han reconocido que antes de su paso por el talent de TVE no sabían ni freír un huevo. ¿Entonces cómo es posible que luego lleguen tan preparados?

Pues bien, en su momento Miguel Ángel Muñoz, el ganador de la primera edición ya reconoció que se preparó mucho trabajando hasta nueve horas diarias con su amigo cocinero, Jero Mateos. Ahora ha sido Jesulín de Ubrique quién ha revelado cómo se preparó antes de entrar a ‘MasterChef Celebrity’.

Más allá de pedir ayuda a cocineros profesionales, Jesús Janeiro optó por entrar a trabajar en un restaurante como ayudante de cocina durante tres días a la semana y con nómina. «No me veía haciendo MasterChef porque soy una persona que no tenía mucho interés en la cocina. Pero me lo dijo Toñi Moreno Me acordé que había hecho hasta la película de Torrente, ¿cómo no iba a hacer MasterChef? Y dije: venga, vamos a probar. Una vez que hice el casting, me mandaron para mi casa y al mes y pico me llamaron», recuerda en una entrevista en Bluper.

«Siempre he pensado que todos se han preparado, el que más y el que menos. La cocina es difícil y tienes que prepararte algo, porque si no es imposible. Yo particularmente estuve trabajando en un restaurante tres días a la semana, cinco horas. Tenía nómina de ayudante de cocina. Pero claro, es verdad que cuando llegas a ‘MasterChef Celebrity’ las elaboraciones son diferentes, es otra historia», confiesa Jesulín de Ubrique.

«Conforme el programa avanza la cocina se va complicando. Ahí no te dan nada, e incluso al revés: hay muchas dificultades. Además, cocinar con un tiempo limitado… Y hay una cosa que particularmente me ponía nervioso, era estar cocinando y que se acercaran los jueces con el invitado a preguntarte. Y yo ya perdía la concentración», termina diciendo.

Jesulín de Ubrique en ‘MasterChef Celebrity’.

Mar Orozco, la chef que ha preparado a ganadores de ‘MasterChef Celebrity’

Recientemente, el diario ABC hablaba también con Mar Orozco, la chef que ayudó a Miki Nadal y Lorena Castell, dos de los últimos ganadores de ‘MasterChef Celebrity’. «Me llaman al firmar el contrato y yo les acompaño durante todo el proceso en el programa«, relataba la cocinera.

Así, Mar Orozco explicaba cómo fuera de las cámaras ha ayudado a los famosos que participan en ‘MasterChef Celebrity’ dándoles algunos consejos, y trucos para que desempeñen en las diferentes pruebas del talent show. Además les enseña los tiempos de cocción y de cocinado de cada producto y a utilizar según que técnicas o elementos dentro de la cocina.

El primer famoso que contactó con ella fue Miki Nadal. Después de que el colaborador de ‘Zapeando’ se hiciera con la victoria junto a Juanma Castaño en la sexta edición del formato, han sido varios los famosos que han querido aprender de ella. «Miki sobrevivía con pasta y huevos fritos, pero Lorena ha sido mi mayor reto: ella misma decía que lo que se le daba bien era recalentar los tápers de su madre. Aún así, ha sido muy fácil trabajar con ella. Aunque me llamó apenas una semana antes, es casi la más rápida aprendiendo cualquier truco, cualquier técnica. Es una gozada enseñar a gente que se lo toma en serio y ver su evolución. Además de ganar, ¡me consta que ambos siguen cocinando!», decía muy orgullosa.

Este año, Mar ha ayudado a prepararse a otros dos concursantes: Álvaro Muñoz Escassi, que es uno de los grandes favoritos, y Miguel Diosdado, que ya ha sido expulsado.