El sobrino de Ana Rosa clama frente a ella que ‘TardeAR’ es una «gran mierda» tras caer la audiencia

Una vez más, Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, ha hecho su particular sección en la que analiza el programa. Era la propia presentadora quien se acercaba a él para que le diera su opinión sobre lo que había visto en la tarde de ayer en ‘TardeAR‘. Lo que no esperaba Ana Rosa era que iba a catalogar al programa como «una gran mierda» después de tocar fondo en audiencias dos días seguidos.

El sobrino de Ana Rosa empezaba su sección criticando los estilismos de sus compañeros: «Me gustaría ser especialista de estilismo, porque esto parece un after». Desde el centro del plató le respondía Leticia Requejo, que se daba por aludida ante ese ataque: «¡Y la alegría que damos!».

Tras esto, daban paso a un vídeo en el que un hombre analizaba las heces de perro. Una vez visto se dirigía a él: «Enrique, tocayo, te quiero dar un beso desde aquí. Tú analizas caca de perro que, al fin y al cabo, son pequeñas. Pero la que analizo yo aquí es muy grande, dura desde las 5 hasta las 8».

Ana Rosa Quintana no daba crédito a lo que acababa de oír, por lo que le preguntaba si él analizaba deposiciones de perro. «Esto solamente es una gran mierda, nada más», soltaba su sobrino más sincero que nunca y haciendo clara referencia a ‘TardeAR’. Lo que tal vez no esperaba era que su tía le iba a contestar así: «¿A ti no te gusta el programa? Pues eres guionista de él».

Acto seguido, Kike también comentaba otro vídeo de Carmen Lomana tras su última visita: «Me parece perfecto que venga a hablar de Pocholo y Borja Mari. Pero, salen a última hora, vienen ya con la férula de descarga de dormir y es que no se le entiende». Pero es que también tenía para Ana Rosa y su entrevista a una trieja (una relación sentimental de tres personas) en ‘TardeAR’: «Tú pensabas que esta gente estaba enferma. Tú pensaste: tienen una enfermedad venérea, están infectados de trieja, vas a preguntar cómo va todo».

«A mí lo que me desborda es que convivir con una persona es complicado, cuando son tres juntos…», se defendía Ana Rosa Quintana mientras su sobrino le cambiaba de tema para criticar por otro lado al periodista que acudió a ‘TardeAR’ para hablar de Britney Spears: «Es un buen chico, la verdad. Pero yo creo que a este chico hay que hacerle un TAC, este chico debe tener un daño cognitivo. Una persona que ha visto tres veces a Britney Spears…».