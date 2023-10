El órdago de Carlota Corredera que hará temblar a Mediaset tras su despido: «Hay mucho que contar»

Carlota Corredera se encuentra en un gran momento de su vida, tanto personal como profesional. Tras su marcha de ‘Sálvame’, la presentadora ha decidido dar un vuelco radical y ha creado su propio Podcast, ‘Superlativas’, en el que se siente cómoda hablando sobre temas que le gustan, como el feminismo.

Sobre su actual momento vital se ha sincerado Carlota Corredera en una entrevista a ‘El Huffington Post’, donde, por primera vez, habla de su salida de ‘Sálvame’ y lanza una advertencia a Mediaset. Para ella, su salida del grupo de comunicación fue bastante dura, y asegura que ha sido un año en el que ha estado «demasiado en shock». Además, reconoce que le pasaron «muchas cosas desagradables» tras su marcha de ‘La Fábrica de la Tele’.

Carlota Corredera advierte a Mediaset: «Cuando esté preparada hablaré»

Aunque deja claro que no quiere profundizar mucho sobre este tema que aún la duele, pues confiesa que todavía no se siente preparada. La gallega condujo por última vez el programa vespertino de Telecinco el 25 de marzo de 2022. Apenas 48 horas antes, la productora publicó un comunicado en el que aseguraba que la presentadora se marchaba de la cadena para «volcarse en nuevos proyectos».

Una declaración que Carlota Corredera ni afirmó ni desmintió. Prefirió guardar silencio. Un silencio que, a día de hoy, quiere seguir manteniendo. Aunque advierte: «Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré».

Sobre la grave crisis de audiencia que está atravesando Mediaset con todos sus programas y con todos los estrenos, la presentadora es consciente de que podría haber sido para ella «una oportunidad de oro para vengarme». «Podría decir ‘que se jodan’ o ‘les está bien empleado’ o ‘que no se hubieran cargado ‘Sálvame’. Pero es que eso no solo no lo pienso, sino que, además, me haría sentir mal», ha reconocido Carlota Corredera. De esta forma deja entrever que, pese a todo, sigue guardando un gran cariño a la casa a la que ha pertenecido durante 18 años.

Sobre la crisis de Mediaset: «Ojalá salgan del bache»

Pese al trato «ingrato» recibido por parte del grupo de comunicación, la periodista les desea lo mejor. Aunque no puede olvidar la cancelación de ‘Sálvame’: «Ojalá salgan del pozo en el que están ahora y de la debacle de audiencias que están viviendo. También hay una nueva directiva que ha tomado sus decisiones y tendrá que apechugar con ellas. Tienen sus accionistas que serán los que le tengan que reclamar o no los objetivos, los beneficios, lo que les corresponda. Eso ya es asunto suyo».

Carlota Corredera reconoce que aún no se encuentra preparada para hablar del duro momento en el que el grupo de comunicación le informó de su despido: «Fue muy doloroso. Todavía tengo que acabar de encajar muchas cosas que sucedieron y todavía me falta perspectiva. Yo creo que mi salida y el final de mi carrera como presentadora en Mediaset es una historia que tiene que ser reposa antes de ser contada», asegura.

La presentadora no se arrepiente de su férrea defensa a Rocío Carrasco

La comunicadora fue duramente criticada por su férrea defensa a Rocío Carrasco. Pero es algo de lo que ella no se arrepiente de «absolutamente nada». Aunque sí que cree que la gestión de la tertulia fue «pésima». Desde su punto de vista, solo «tenían que haber intervenido los expertos en violencia de género porque no era un tema de corazón».

Por último, la periodista asegura que le han ofrecido dirigir el nuevo formato de ‘Sálvame’ en Netflix, junto a David Valldeperas, pero declinó la propuesta. «Profesionalmente, estoy en otra pantalla y eso no es ni mejor ni peor, ni es hacer de menos a nadie, en absoluto. Hubiese sido una oportunidad de trabajar en un formato que además se va a ver a nivel mundial. Pero yo sentía que ese ya no era mi sitio», sentencia Carlota Corredera