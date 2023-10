El miedo de Iker Jiménez por el programa de este viernes en Telecinco: «Me pueden multar»

Iker Jiménez salta este viernes por la noche al prime time de Telecinco con ‘Horizonte‘, el programa que presenta semanalmente con Carmen Porter en Cuatro. Un cambio de cadena justificado por el devastador conflicto bélico entre Hamas e Israel y para, de paso, cubrir el prime time del viernes tras haber acabado de emitir las cuatro cintas de Disney.

Además del análisis sosegado y profundo de esta barbarie en Oriente Medio, esta edición especial contará con información, testimonios e imágenes de primera mano. Sin embargo, para el también presentador de ‘Cuarto Milenio’ se trata de una noche bastante complicada. «El especial que vamos a hacer es especialmente duro para mí«, ha reconocido abiertamente.

«Este tema me ha impactado especialmente. En 50 años de vida y 33 de profesión yo no he visto nada ni semejante, y he visto muchas cosas. Estoy muy tocado y con cierto estrés postraumático por lo visto (…) Me han caído diez años en una semana porque he estado bastante afectado y tampoco puedo hacer el programa así de afectado. Soy sincero y os pido un poco el apoyo», ha apelado a sus seguidores.

Así, Iker Jiménez ha puesto el acento en el horror que le está causando ver cómo niños, bebés y mujeres están siendo abusados y asesinados cruelmente. «Los niños son sagrados. Cómo no me va a doler que haya niños inocentes que no tienen nada que ver. Eso hay que impedirlo, no sé cómo, pero hay que hacerlo».

Al hilo, el periodista de Mediaset no comprende cómo «ante tal salvajismo» en los programas o tertulias haya un cierto análisis «frío o distante» de los hechos en la Franja de Gaza. «No puedes quedarte psicopáticamente tan lejos«, denuncia mientras señala que «esos niños y esas mujeres parecen menos» a ojos de Occidente. «Me ha estremecido profundamente», ha recalcado.

Acto seguido, Iker Jiménez ha admitido «el gran dilema» al que teme enfrentarse con la emisión de ‘Horizonte’ en Telecinco: «En una sociedad en la que hay mucho payaso de pantalla, al que no le afecta nada, que son morbosos, al mismo tiempo existe una parte que dice ‘qué espanto’, que quiere decir que no quiere saber lo que está pasando».

«Ahora todo se ha visto en el móvil y tenemos ese dilema porque en televisión me pueden hasta multar imagino para el programa en Telecinco. ¿Te guardas imágenes por no traumatizar o hay que traumatizar porque, si no, la gente no se da cuenta de lo que ha pasado y puede que haya sinvergüenzas que quieran minimizar o jugar a que esto no pasó?», se plantea Iker a horas de la emisión.