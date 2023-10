La indirecta de Sonsoles Ónega a Mediaset por lo que han hecho tras ganar el Premio Planeta

Sonsoles Ónega está atravesando una de las mejores épocas profesionales de su vida. A su éxito en ‘Y ahora, Sonsoles’, que ha conseguido arrebatar el liderazgo a Ana Rosa Quintana y su ‘TardeAr’, ahora se suma un nuevo triunfo. Y es que el pasado domingo 15 de octubre, la periodista ganó el Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela histórica ‘Las hijas de la criada’.

Apenas un día después, este lunes, la presentadora recibía un gran homenaje por parte de sus compañeros de ‘Y ahora Sonsoles’. Todo ocurrió en el tramo final del programa, cuando Miguel Lago irrumpió en el plató para darle una sorpresa. El colaborador dedicó unas palabras de reconocimiento a su compañera mientras el público se ponía en pie para ovacionarla. «Esta tarde, en ‘Y ahora Sonsoles’, recibimos a la flamante ganadora del Premio Planeta: Sonsoles Ónega. ¡Enhorabuena!», exclamaba el humorista.

Sonsoles Ónega habla de sus inseguridades

La periodista no podía evitar emocionarse. Y, dirigiéndose al público, les dijo que el premio era «para todos ustedes». «¡Qué bonito! Muchas gracias. No me lo puedo creer…», decía sonrojada antes de que Miguel Lago diese paso a unas imágenes de los mejores momentos de la gala. A continuación, le llevaba a la parte del plató donde ella suele hacer las entrevistas, para que fuera ella la invitada de la tarde. Además, el humorista ha querido dejar claro que «se acude a este Premio bajo un seudónimo. Nadie sabía que te habías presentado».

De hecho, la propia Sonsoles Ónega contaba que «no lo sabían ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mis padres. Nadie sabía que me había presentado. Sabía que era finalista desde el lunes, pero tenía que esperar a las deliberaciones finales. Yo sabiendo todo esto me callé, no quería defraudar a nadie, por si luego no ocurría».

Algo que no gustaba nada a su compañero, que así se lo hacía saber: «¿Cómo puede ser una persona que ha sido el fichaje estrella más comentado de la televisión nacional, que ha conseguido ser líder en una franja tan difícil y ser Premio Planeta, tenga tanto miedo a defraudar a la gente? Es que eres un claro ejemplo de éxito».

A lo que la presentadora respondía que «la inseguridad es algo que tengo en mi ADN. Todo me produce inseguridad. Tú sabes Miguel que cada día hacemos el programa de cero, como si no hubiésemos hecho nada ayer, o como si o hubiésemos sido líderes toda la temporada anterior. Tenemos que hacerlo lo mejor posible y no siempre necesariamente se gana, pero que vamos a hacer el mejor producto posible. Eso se hace cada día».

La pullita a sus excompañeros de Mediaset

«¿Por qué hay una parte de ti que no te deja ser disfrutona?», insistió Miguel Lago. «No lo sé, hay una parte de mí que no me deja, tienes toda la razón. Mis hijos estaban muy enfadados porque no se lo había dicho, pero imagínate que no ocurre», explicó Sonsoles Ónega. Tras esto, el colaborador le comentó lo querida que es en Atresmedia, ya que todos sus compañeros le abrazaron de camino a recoger el premio. Ha sido en ese momento cuando la comunicadora ha lanzado una pullita a sus excompañeros de Mediaset, ya que, según ella, «no se puede ser más cariñoso que todos los compañeros de Antena 3 y La Sexta».

Este dardo a sus antiguos compañeros tiene su porqué. Y es que ni Ana Rosa Quintana en su programa ni nadie de Mediaset le han dado la enhorabuena, ni siquiera han tenido una sola mención pública hacia ella. Un mal gesto por su parte.