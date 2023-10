El calvario de Cristina Pedroche por lo ocurrido en su vuelta a ‘Zapeando’: «Salí con ansiedad»

Cristina Pedroche ha vuelto esta semana a ‘Zapeando‘ después de haber estado de baja por maternidad. Por ello, la influencer apartó momentáneamente el trabajo y, ahora que ya ha decidido volver a la normalidad, no le está siendo nada fácil. Pedroche que no ha ocultado el alto coste de volver al trabajo por tener que separarse de su hija, incluso ha llegado a reconocer que ha sufrido ansiedad por volver a la rutina.

«Ayer volví al trabajo en horario normal. Intenté que no se me notara nada, pero fue una tarde dura para mí«, ha empezado reletando a través de sus redes sociales, donde, antes de ser criticada, ha reconocido ser una privilegiada: «Sé que soy una afortunada porque amo mi trabajo, pero eso no quita que ayer me doliera el alma».

El hecho de separarse de su hija para irse al trabajo y tener que dejarla con otra persona para sus cuidados es algo que está pasando factura a la colaboradora: «Nunca me había separado tantas horas. Mi mayor miedo era que tuviera hambre y que no quisiera que le diera de comer mi madre, no sé. Yo lo dejé todo preparado, mi leche en el congelador, jeringa (porque quiero que sea la primera opción jeringa-dedo) y biberón por si acaso, pero nada fue necesario».

Sin embargo, nada de eso ocurrió: «Todo fue mucho más fácil de lo que mi cabeza me decía». Por ese mismo motivo, Cristina Pedroche ha confesado que ya ha puesto el tema en manos de su psicóloga: «Cuántos miedos irracionales me está trayendo la maternidad. Estoy trabajando con psicóloga en ello».

Para acabar, Cristina Pedroche ha relatado lo mal que lo ha pasado en su primer día de vuelta a la normalidad: «Salí del trabajo con ansiedad corriendo para llegar cuanto antes aunque ella estuvo durmiendo casi todo el rato y cuando volví a casa me estaba esperando tan tranquila. Le di teta y comió con normalidad. Veremos la siguiente semana… Poco a poco».