David Valldeperas clama abiertamente el error de haber contratado a Antonio David en ‘Sálvame’

David Valldeperas ha sido el último invitado de Malbert en su podcast ‘Querido Hater’. El que fuera director de ‘Sálvame’ se ha sincerado sobre su distanciamiento con algunos de sus excompañeros. Además, también ha hablado de la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

El hecho de que Rocío Carrasco pusiera fin a veinte años de silencio y decidiera dar un paso al frente cayó como un jarro de agua fría sobre su exmarido, Antonio David Flores. El malagueño colaboraba en aquel momento en ‘Sálvame’, y fue en este programa donde se enteró de la emisión de la docuserie.

Ahora, Valldeperas ha recordado cuáles fueron las primeras palabras del ex Guardia Civil tras ver los primeros segundos de la serie documental protagonizada por su exmujer. «La primera palabra que pronunció fue: ‘¿Cuánto le han pagado por esto?'», ha asegurado el director, dejando claro, además, que «fue la última conversación» que tuvo con él.

David Valldeperas: «Yo nunca hubiera contratado a Antonio David»

Sin embargo, las preguntas de Antonio David no quedaron ahí. En cuanto vio a la madre de sus hijos en pantalla, quiso despejar todas las dudas que le rondaban por la cabeza. Así lo ha recordado David Valldeperas: «Después de acabar el programa hablé con él y él me decía que cómo éramos capaces de hacerle algo así. Yo no había visto el documental y él lo que intentaba saber era hasta dónde llegaba Rocío. Quería saber qué material y qué vivencias había contado». Ante esto, él le contestó: «Yo no sé nada, pero tú has estado toda la vida hablando y ahora le toca a ella contar la verdad»

Después de la emisión de los dos primeros capítulos de la docuserie, en la que Rocío Carrasco contaba con pelos y señales cómo fue víctima de malos tratos físicos y psíquicos por parte de Antonio David, Telecinco decidió despedirle de forma fulminante. Una drástica decisión con la que Valldeperas estaba completamente de acuerdo: «Yo nunca hubiera contratado a Antonio David y lo he dicho muchas veces (…) Me pareció una secuencia de una película de terror», sentencia.