Cristina Pardo no tolera lo que suelta Juan del Val: lo repite cuatro veces y el cisma es de aúpa

Este jueves 26 de octubre, Juan del Val, Cristina Pardo, Tamara Falcó y Nuria Roca volvían a debatir sobre diversos temas en la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’. Una de las cuestiones que Pablo Motos puso sobre la mesa fue el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar que esta misma semana ha sido firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Todos los colaboradores dieron su opinión al respecto de las dos medidas estrella de este pacto. Por un lado, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y, por otro, la supresión de vuelos de menos de dos horas cuando exista alternativa en tren. Pero si ha habido una medida que incendiaba el debate era la decisión de Sánchez y Díaz de no admitir preguntas durante la rueda de prensa de presentación de su pacto. Algo con lo que Cristina Pardo y Juan del Val discreparon abiertamente.

La presentadora de ‘Más Vale Tarde’ fue la primera que no dudó en sentenciar a los políticos, y lo hizo poniendo un ejemplo muy claro: «Aquí se criticó mucho cuando lo hacía Mariano Rajoy, y creo que en este caso merece la misma crítica o más, porque en el caso de Yolanda Díaz se supone que es alguien que venía a regenerar la vieja política, para cambiar sus terroríficos vicios».

Cristina Pardo critica a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

Pero la periodista iba más allá y también se mostraba muy dura con el presidente del Gobierno en funciones. «Además, en el caso de Pedro Sánchez me sorprende muchísimo porque en su anterior legislatura es verdad que concedió pocas entrevistas y era una persona bastante opaca. Pero basó su campaña en ir a todas partes y dar la cara. No le salió mal, a la vista está, por eso ahora no entiendo esta postura», criticó Cristina Pardo.

«De verdad, hay que erradicar esto, las ‘no preguntas’ y los Consejos de Ministros que admiten solo dos preguntas en la rueda de prensa. Lo siento, pero no», sentenció la colaboradora. Pero fue interrumpida por Nuria Roca, quien creía que «ahora solamente habría preguntas de Puigdemont, para saber si pacta o no pacta y es lo que quieren evitar».

Sin embargo, esto no le sirvió de excusa a su compañera, quien insistió en su postura: «Lo sé, pero que se busquen una respuesta, aunque sea muy limitada». «Total. Es que es una tomadura de pelo. Poner sobre la mesa las medidas que vas a poner en marcha, estar frente a los periodistas y que no te puedan preguntar nada me parece algo insólito», agregó la presentadora de ‘La Roca’.

Juan del Val pone el foco en los periodistas: «Tienen cierta responsabilidad»

«¡Para eso no les convoques!», sentenció, visiblemente enfadada, Cristina Pardo. En ese momento tomó la palabra Juan del Val, quien no dudó en echar la culpa a la prensa. «Los periodistas también tienen cierta responsabilidad. Apagan la cámara y fin», aseveraba. Una opinión que incendió, aún más si cabe, a su compañera, que no estaba para nada de acuerdo con él: «No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, y he cubierto muchas ruedas de prensa, he estado ahí. No estoy de acuerdo», reiteraba ella hasta en tres ocasiones.

Una insistencia que no sentaba nada bien a Juan del Val, que le espetaba un «¡pero es que es mi opinión!». «Ya, ya, pero no estoy de acuerdo», volvía a dejar claro la presentadora de La Sexta, repitiendo la frase hasta cuatro veces. Al constatar la ‘cabezonería’ de su compañera, el escritor optaba por explicar mejor su posición: «Si todos los periodistas se pusieran de acuerdo en no cubrir una rueda de prensa en la que no se aceptan preguntas, admitirían preguntas».

Sin embargo, Cristina Pardo cree que esa teoría en la práctica es imposible: «Cuando digo que no estoy de acuerdo, no lo digo porque no me parezca una idea brillante, que me lo parece. Pero yo, que he estado en muchas ruedas de prensa y somos muchos medios de comunicación, tengo que partir de la base de que es imposible poner a todos de acuerdo».

El fuerte rifirrafe entre Cristina Pardo y Juan del Val

«Hay personas que tienen autonomía para actuar, a lo mejor yo puedo llamar a mi jefe y decirle que me voy, pero otros no. O hay personas que prefieren no irse. Lo que te quiero decir es que nunca conseguiríamos que fuese una medida unánime, y si no es unánime no funciona. Creo que al final lo que sí se puede hacer y está en tu mano es decirlo y criticarlo: no han admitido preguntas por esto y lo otro», concluyó la periodista.

«Vale, pero yo lo mantengo», insistió Juan del Val, quien cree que «la responsabilidad es de los periodistas, pero no de la becaria que va a hacer preguntas, sino de los grandes medios de comunicación, de los que dirigen, que tienen que ponerse de acuerdo. No pongo la responsabilidad en el redactor que va allí. Pero bueno, en este caso concreto, no admiten preguntas porque hay cuestiones que no pueden contestar, como quién es el interlocutor con Junts». Finalmente, Cristina Pardo acababa «comprando» esta postura para poner fin así a su rifirrafe.