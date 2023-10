Carmen Lomana amenaza con irse de ‘Fiesta’ por lo que llegan a emitir: «No quiero líos»

El pasado domingo, Carmen Lomana se disponía a prepararse para acudir a ‘La Roca’ como colaboradora cuando era asaltada en su casa. Así, la empresaria se sumaba a la larga lista de famosos que han sido asaltados en los últimos tiempos como María del Monte o Miguel Bosé.

Este sábado, Carmen Lomana visitaba el plató de ‘Fiesta‘ para hablar con Emma García del robo que había sufrido en su vivienda. Un asalto que algunos como Pilar Vidal han desconfiado que haya sido real por cómo lo ha ido narrando ella.

Una acusación que llevó a que Carmen Lomana se enfrentara con Pilar Vidal hace unos días en ‘Espejo Público’. «Lo que me parece el colmo es que haya gente que lo cuestione», se quejaba ante Emma García antes de relatar cómo sucedió todo.

«Mi casa estaba con las dos cerraduras de la puerta echadas y la alarma puesta, entonces yo estaba tan contenta, así que el impacto fue enorme (…) En cuanto les vi di un grito horrible y corrí a encerrarme a una habitación y allí pulsé el botón del pánico, me quedé allí encerrada hasta que llegó la policía», relataba Lomana.

Pese a que todo se quedó en un susto, el hecho de que la cuestionen ha sido algo que le ha molestado mucho. «Es el colmo que encima de lo que he pasado me critiquen«, insistía la colaboradora. «Hay gente muy mala, muy envidiosa, quien ha dicho eso es una mujer, solo pido que no le pase nunca a ella, que el karma no se vuelva contra esa persona«, terminaba diciendo en lo que era una indirecta a Pilar Vidal.

Después, Emma García quería saber por qué últimamente ha estado involucrada en varias polémicas. «Te meten en muchas polémicas», le soltaba la presentadora. «Soy la persona más tranquila del mundo. Me puedo meter con alguien de broma, con humor», respondía ella.

Carmen Lomana advierte a Emma: «Yo no he venido aquí a tener líos»

Así, ‘Fiesta’ recordaba las críticas que había hecho Carmen Lomana sobre Tamara Falcó y su boda con Iñigo Onieva. «Ahí tuve yo un poco la culpa. Fui muy crítica con todo el montaje que estaba haciendo Tamara. Me parece que cada uno puede monetizar su boda o venderla, pero todo tiene un límite», defendía ella.

En ese momento, Emma le animaba a ver un vídeo que recogía algunas de las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses. Antes de emitirlo, Carmen Lomana lanzaba una advertencia al programa de Telecinco: «Hubo algo que espero que no lo pongáis, yo no he venido aquí a tener líos».

Y finalmente, ‘Fiesta’ recogía la crítica que hizo Lomana de las operaciones estéticas de Isabel Preysler. «Bueno, pues muy mal, me arrepiento. Lo siento. Fue el contexto. Tengo que decirlo, dijo que lo sentía en varias ocasiones y que no tenía que haberlo dicho», insistía.