Belén Esteban da directamente donde más duele a Mediaset, pero recula al instante

Aunque muchos creían que cuando se acabara ‘Sálvame’ la mayoría de sus colaboradores se quedarían en paro, nada más lejos de la realidad. Tal es el caso de Belén Esteban, quien no ha parado desde que Mediaset decidiera poner fin al exitoso programa vespertino de Telecinco.

Su último proyecto ha sido convertirse en una de las duelistas del show cooking organizado por la cadena de restauración Popeyes en Madrid. Antes de meterse entre fogones, la excolaboradora televisiva se ha sometido a las preguntas de los medios de comunicación allí congregados.

Al ser preguntada por su opinión acerca de la nueva etapa de Telecinco, que pretende ser una televisión más blanca y familiar, el zasca de Belén Esteban ha sido épico. «Le deseo a Mediaset que haga las audiencias que conseguíamos en ‘Sálvame'», ha soltado sin cortarse. Y es que, cualquiera de los programas actuales de Telecinco pagaría por conseguir los datos que conseguía el difunto espacio de ‘La Fábrica de la Tele’.

No obstante, al instante de decir esa demoledora frase, intentó rectificar: «No, es broma, yo los quiero mucho… a la gente». Entre esas personas se encuentra su amigo Jorge Javier Vázquez, uno de los principales afectados por esa crisis de audiencia que atraviesa la cadena de Fuencarral. Cabe recordar que su último proyecto, ‘Cuentos chinos’, fue retirado de la parrilla apenas tres semanas después de su estreno «tras no haber obtenido los resultados esperados».

Las palabras de Belén Esteban sobre Jorge Javier

El programa, también producido por ‘La Fábrica de la Tele’, se estrenaba en el acces prime time con un 9,4% de share. Si bien es cierto que competía con dos pesos pesados como son ‘El Hormiguero’ en Antena 3 y ‘El Intermedio’ en LaSexta. Las entregas posteriores fueron en descenso, lo que llevo a Telecinco a tomar la determinación de retirarlo de la parrilla.

Al ser preguntada por cómo se encuentra el presentador, Belén Esteban solo tiene buenas palabras para su amigo: «Está muy bien, está tranquilo… A ver, es que Jorge es Mediaset… Entonces, lo que dice Mediaset tiene que hacerlo Jorge. Pero yo creo que Jorge, para mí, es el mejor presentador que ha dado la historia de la televisión. Con sus cosas, pero como las tengo yo, tú o cualquiera. Yo estoy muy contenta, hijo, que la gente sea feliz. A mí lo que me consuela es ir por la calle y que me digan que nos echan de menos. Eso me gusta».

Belén Esteban será una de las ocho colaboradoras de ‘Sálvame’ protagonistas de ‘Sálvese quién pueda’, el nuevo docureality que Netflix estrenará el próximo 10 de noviembre. En los tres primeros capítulos, veremos las andanzas de Belén y sus compañeros para encontrar trabajo en Miami. Junto a ella, también estarán Kiko Matamoros, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Hernández, Terelu Campos, Chelo García Cortés y Víctor Sandoval.

Los tres capítulos restantes, que llegaran a principios del 2024, abordará las aventuras de los excolaboradores de ‘Sálvame’ en México. Sobre esto, la de Paracuellos asegura que incluso su madre, a sus 81 años, ha contratado Netflix para no perderse ni una sola entrega de este nuevo proyecto de su hija.