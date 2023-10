Avance ‘Pecado original’ capítulo del miércoles, 11 de octubre: El acercamiento de Kaya y Ender

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. Desde la semana pasada, la ficción ha pasado a competir durante media hora contra ‘La Moderna’ y otra media hora con ‘La Promesa’ en La 1.

En el capítulo del martes, aún después de otro fracaso y los deseos de Yildiz de rendirse, Ender creó un nuevo plan. Entre las dos prepararon una trampa a Sahika, pero no salió como esperaban al no acudir Nadir a la cita. Sahika siguió alimentando un romance entre Leyla y Halit con el objetivo de romper su matrimonio. ¿Lo acabará logrando?

¿Qué pasará el miércoles 11 de octubre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2728 de ‘Amar es para siempre’. Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado original’ del miércoles 11 de octubre

Antes de que Yiğit se vaya, Ender lo busca para hablar sobre Sahika. Yiğit llama a Ender “mamá” con tanta naturalidad que la pone en una nube y se olvida de lo que estaba hablando. Yiğit se despide para ir a una fiesta con sus amigos. Mientras tanto, en la mansión, Lila ha decidido que también es momento de salir por ahí a divertirse.

Kaya se da cuenta de lo feliz que está Ender con su nueva relación con Yiğit. Sabe que no hay nada que la haga más feliz que tener una buena relación con sus hijos. Se dan cuenta de que ninguno tiene fecha en mente, ni tampoco prisa, para el divorcio. Sin plan para esa noche, deciden ver una peli juntos.

En paralelo, en una discoteca, Lila y Yiğit coinciden. Los celos van de un lado a otro de la pista. Mientras, Sahika llega a casa y no tarda en darse cuenta de que algo se está cociendo entre Ender y Kaya así que se sienta en medio con la excusa de que le apetece ver una película también Ella intenta arruinar el ambiente.

Yiğit se pelea con la cita de Lila y, borracho perdido como está, discuten. Se crea un momento muy incómodo antes de que Yiğit se marche. Temiendo que coja el coche estando tan borracho, Lila va a buscarle y le quita las llaves. Ella lo lleva a casa. Cuando Lila se detiene frente a la casa de Yiğit, él le confiesa que la quiere desde hace mucho. Lila intenta que salga del coche, pero él bromea con que está tan borracho que no puede ni andar. Coquetean entre susurros y ella le dice que se irá del coche si no se duerme de una vez.

Ender y Yildiz en ‘Pecado original’

Ender, a la mañana siguiente, acude a buscar a Yiğit. Al no encontrarlo en su cuarto, se alarma y habla con Kaya. Él dice que no se preocupe, que ya es un adulto y llegará pronto. En la mansión, en cambio, la reacción de Halit no es tan tranquila al descubrir que Lila ha pasado la noche fuera con Yiğit.

Lila y Yiğit despiertan en el coche. El sopor dulce de verse nada más despertar no les dura mucho. Los hombres de Halit se intentan llevar a Lila y darle una paliza a Yiğit. Kaya y Ender salen al escuchar el follón. Kaya pone orden, pero está furioso y quiere demandar a Halit.

De vuelta a la mansión, lo primero que hace Halit al ver a Lila es gritarle. Zehra y Yildiz tratan de animarla. En el estudio de Halit, Metin le cuenta la debilidad descubierta de Nadir, una foto de Nadir golpeado y travestido contra su voluntad por una venganza de la antigua magia a la que pertenecía.

En su despacho, Nadir recibe la inesperada visita de Kaya. Acepta la oferta de ser su abogado. Él adivina que ha pasado algo con Halit para que haya tomado esa decisión y no se equivoca. Entonces, Halit llama a Nadir y le pide que vaya a su casa. Nadir acude a la mansión Argun. Halit le ordena que le devuelva las acciones y se marche. Le chantajea con la foto y le da veinticuatro horas para cumplir lo pedido.

Para lograr librarse de Halit, Nadir se reúne con Yildiz en su coche y la amenaza con que tiene que tomar la foto y el teléfono de Halit si no quiere que su hijo se quede sin padre. Yildiz sale del coche de Nadir angustiada y arma un plan a toda prisa. ¿Qué otra cosa podría hacer si no?