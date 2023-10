Avance ‘Pecado original’, capítulo del viernes 20 de octubre, con el duelo de Leyla y Yildiz

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace dos semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’.

En el capítulo del jueves, Sahika se vio obligada a marcharse a un hotel tras verse descubierta por Kaya; Ender creó una estratagema para humillar a Leyla y que saliera de la ciudad por su propio pie; y Lila y Yigit decidieron mantener su relación en secreto de Halit.

¿Qué pasará el viernes 20 de octubre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2735 de ‘Amar es para siempre’. Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado original’ del viernes 20 de octubre

Después de que Erim le confesara a Yildiz que tenía novia, todos en la casa han estado esperando ansiosos el día en que decidiera presentarles a Melissa. Pero cuando llega el momento y descubren que la joven le saca varios años a Erim, la situación se complica.

Halit se marcha de la habitación, enfadado y dispuesto a irse a la cena de trabajo. Le echa la culpa de todo a Yildiz, pero ella asegura no estar enterada de la edad de la pareja de Erim. Reticente a quedarse con esa ansiedad en el cuerpo, Halit llama a Ender y la reprende por no estar más pendiente de Erim y no saber nada de su novia.

En casa, Kaya habla con Ender y le pregunta por qué montó tal espectáculo a Leyla, cuando no fue más que un error. Ender se excusa en que, no importa que su matrimonio sea por Yigit, no dejará que le pasen por encima. La discusión se calma cuando hablan de Sahika, aunque es un tema mucho más doloroso para Kaya.

Tras recibir la renuncia de Leyla, Halit la llama y queda en ir a buscarla en su coche y hablar. En cuanto se sube al vehículo y le explica la situación, Halit asegura que puede tratarse de los celos de Ender y le recomienda que no se vaya, pero no le insiste. Le ofrece su ayuda pase lo que pase.

Entretanto, Lila y Yigit están viendo una peli en un cine casero que ha montado Lila para tener una cita romántica. Hablan de cómo se ve afectada su relación si tienen que ir de puntillas por Halit. Algo que empeora cuando Halit llega a casa antes de tiempo y los encuentra juntos. De nuevo, sus hijos están sobrepasando a Halit, quien decide enviar a Lila a los Estados Unidos con su madre para alejarla de Yigit, mientras que amenaza a Erim con mandarle a Londres si insiste en seguir viendo a su nueva novia.

Leyla vuelve al apartamento y le dice a Emir que se va a marchar. Ella solo quiere paz y parece imposible de conseguir en esa ciudad. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras prepara sus pertenencias para marcharse, escucha por accidente una llamada entre Emir y Yildiz donde dejaban al descubierto las intenciones del plan. Esa revelación rompe a Leyla.

En el salón de la mansión, Yildiz llama a Ender por lo aliviada que se siente tras lo ocurrido. Ender no tarda en recordarle que le debe un favor. En poco tiempo, Leyla aparece frente al umbral de la mansión para enfrentarse a Yildiz. Le recrimina todo lo que le hizo. Yildiz, de vuelta, le recuerda que le mintió. Leyla decide quedarse en la ciudad y llama a Sahika.

Después de atravesar media ciudad, Leyla llega al hotel. Sahika la recibe en su habitación. Leyla le explica la trampa que le tendieron Yildiz y Ender y le pide consejo. Leyla afirma que no entiende por qué Yildiz piensa que le va a robar a Halit, cosa que hace reír a Sahika por múltiples motivos, aunque, claro, no se los dice todos. Sahika, sabiendo que esa es la ocasión que tanto ha esperado, le ofrece convertirse en la futura esposa de Halit. Leyla está a punto de irse, pero al final decide cumplir las órdenes de Sahika en pos de su venganza.