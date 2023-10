Avance ‘Pecado original’, capítulo del jueves 19 de octubre, con la humillación de Leyla

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace dos semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’.

En el capítulo del miércoles de ‘Pecado original’, Kaya encontró la caja fuerte de Sahika, pertenecía a su madre fallecida y en su interior guardaba una carta y el pendrive con el vídeo del ataque de Yigit a Ender. Además, Yildiz acudió a Ender para separar a Leyla y a Halit, y Nadir dio muestras de mantener oculta a una misteriosa mujer.

¿Qué pasará el jueves 19 de octubre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2734 de ‘Amar es para siempre’. Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado original’ del jueves 19 de octubre

Tras poner punto y final a las amenazas de Sahika contra Ender y su hijo, Kaya expulsa a Sahika de su casa y de su vida y se marcha. Sahika se queda en su oficina, destrozada. Mientras, apenas a unos pasos, Ender y Caner hablan de la actual situación de Sahika mientras reciben una llamada de Yildiz.

Antes de salir camino a la mansión Argun, Ender visita la oficina de Sahika. La encuentra furiosa y llorando, pero eso no le impide encarar a Ender. Le promete que ella los sacará de su vida, tanto a Ender como a Yigit, que no la separará de su hermano.

En el club, Nadir observa a Zehra en la distancia y se baja de su carro de golf para poder hablar con ella. La conversación es tensa hasta que Nadir confiesa que su rival y su problema es Halit, que nunca haría daño al resto de su familia. Gracias a su labia y carisma, crea un ambiente de complicidad con ella. Nadir aprovecha todas las oportunidades que se le presentan para acercarse a la familia de Halit.

Sahika acude al despacho de Halit y, tras los recientes acontecimientos, le pide permiso para ausentarse unos días. Halit accede, más por la sorpresa de que Kaya la haya expulsado que por consideración a ella. Entretanto, Emir, Caner, Ender y Yildiz se reúnen en la mansión para hablar acerca de la situación con Halit y Leyla.

A Ender se le ocurre un plan, pero sólo lo llevará a cabo si Yildiz le promete un favor. Sin concretar. Como si Yildiz le extendiera un cheque en blanco. No le queda otra que aceptar. Yigit descubre a Sahika en casa, un encuentro que le sorprende más por la maleta que la acompaña que por la hora. Al enterarse de lo ocurrido, Yigit teme las posibles tácticas de venganza y reconquista que traerá su tía consigo.

Tras tal choque, Yigit habla con su padre sobre lo peligrosa que puede ser Sahika, pero Kaya le resta importancia. Asegura que su hermana quiere recuperarle y que se comportará, pero Yigit no está muy convencido. Como tampoco lo está de mantener su nueva relación con Lila en secreto.

Ender, Caner y Emir entran en Argun Holding listos para poner en marcha el plan. Mientras Emir y Caner se preparan para tenderle una trampa a Leyla, Ender acude al despacho de Nadir para notificarle lo ocurrido con Sahika. Entretanto, Emir invita a Leyla a comer y Caner logra tomar su móvil para enviarle una foto comprometedora a Kaya. Cuando Ender, que estaba en la sala de juntas con Kaya, la ve, se prepara para montar un número. Va directa a por Leyla, quien entra en pánico y se marcha llorando. Ender le comunica a Yildiz que el plan ha finalizado con éxito.

Emir lleva a Leyla a un parque e intenta consolarla, pero su apoyo no supone un gran alivio. No sabe cómo ni por qué, pero no le cabe duda que Ender y Caner están detrás de lo ocurrido. Luego, Yildiz llama a Leyla y trata de consolarla a la vez que le aconseja que se marche para alejarse de Ender.

Además, después de que Erim le confesara a Yildiz que tenía novia, todos en la casa han estado esperando ansiosos el día en que decidiera presentarles a Melissa. Están en el salón, esperándoles con ilusión. No obstante, la emoción se torna ácida desde el momento en que la joven cruza la puerta. Para todos es evidente que Melissa le saca, al menos, diez años a Erim.