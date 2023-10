Antonio Rossi destapa el alarmante paradero de Isabel Pantoja en la boda de su hija

Isabel Pantoja fue la gran ausente en la boda de su hija Isa con Asraf Beno. De hecho, Chabelita solo contaba con Anabel Pantoja como representante de su familia. Durante semanas se ha estado especulando sobre el paradero real de la cantante en un día tan importante, pero ha sido este martes cuando Antonio Rossi ha informado en ‘Vamos a ver’ de lo sucedido.

Antonio Rossi ha relatado en el programa ‘Vamos a ver’ que Isabel Pantoja llevaba una semana en Córdoba cuando su hija se dio el «sí, quiero». «Ella se fue el domingo pasado, no este, el anterior. Salió de Cantora al mediodía y fue a Córdoba porque el lunes tenía un ingreso hospitalario y un centro de especialidades en Córdoba. Se está haciendo unas pruebas médicas, ha estado toda la semana haciéndose pruebas en Córdoba», ha contado el colaborador.

Además, hemos podido saber que Isabel Pantoja en esta ocasión no estuvo acompañada de su hermano Agustín, sino que decidió viajar sola: «Fue acompañada no por su hermano, por una mujer, entiendo que una amiga suya de Córdoba». Por suerte, la tonadillera pudo evitar su ingreso hospitalario. Aun así, estuvo en Córdoba hasta pasado un día de la boda de su hija: «Finalmente, no la ingresaron, salió al mediodía y estuvo en Córdoba toda la semana esperando las pruebas médicas. Regresó a Cantora el sábado».

Antonio Rossi filtra por qué Isabel Pantoja no acudió a la boda de su hija

Isabel Pantoja, la gran ausente de la boda de su hija Isa y Asraf.

De hecho, esta sería la excusa por la que Isabel Pantoja podría justificar su ausencia en la boda de su hija. La cita estaba programada desde hace mucho: «Estaba previsto, no fue de urgencias ni nada. Era todo programado desde hace mucho tiempo porque se está cuidando algo que se tiene que cuidar. Sé que estaba preocupada».

Es algo que tendría muy preocupada a Isabel Pantoja, que ha ocultado a toda su familia su malestar: «Nadie de la familia lo sabía. A Anabel sigue sin cogerle el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía donde estaba. Isabel se fue el domingo con su propio coche sin su hermano porque quería pasar esta semana sola y solo rodeada de terminado tipo de gente. Afortunadamente, hasta donde yo sé, está bien».