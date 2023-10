Ángeles Blanco advierte con quitar el liderazgo a Vicente Vallés: «Amenazamos con hacer pupa»

Si hay un rostro de Telecinco que lleva prácticamente desde los inicios de la cadena es Ángeles Blanco. La presentadora de la edición de fin de semana de ‘Informativos Telecinco’ lleva acompañándonos en los informativos de la cadena de Mediaset desde hace casi treinta años.

La periodista ha pasado por todas las etapas de Mediaset y ha trabajado con todos los directivos que han pasado tanto por el grupo como por ‘Informativos Telecinco’ en particular. Ahora, Ángeles se muestra entusiasmada de la nueva etapa que se avecina a partir del año que viene con un nuevo plató que despedirá al skyline de Singapur tras casi 20 años.

«Tengo cariño al skyline de Singapur, aunque en ocasiones miro hacia atrás y digo ‘se me va a caer cualquier día encima’. Ya forma parte de nosotros y, cuando lo quiten, me llevaré un pedacito a mi casa de recuerdo», reconoce sobre el mítico decorado de ‘Informativos Telecinco’. No obstante, Ángeles Blanco se muestra con «ganas» de poder vivir esta revolución tecnológica: «Tengo muchas ganas de participar en esa revolución tecnológica. Estoy entusiasmada y deseando, fíjate que es un detalle, poder levantarme. Me hace mucha ilusión poder levantarme de vez en cuando«.

Pese a todo, Ángeles Blanco deja claro que no todo es imagen. «Apoyar el mensaje en una puesta en escena está bien, pero también te digo, que en un informativo es muy importante cómo se cuentan las noticias, la credibilidad de quien las cuenta y conviene también no dejarse llevar más de la cuenta de esos juegos de artificio porque se puede llegar a perder la esencia de lo importante», defiende la periodista.

Sobre la jubilación de Pedro Piqueras

Y de lo que se ha hablado mucho en los últimos meses es de una posible jubilación o retirada de Pedro Piqueras. Algo que Juan Pedro Valentín ya descartaba hace unas semanas. Preguntada por ello, Ángeles es clara. «En este país, no sé muy bien por qué, después de carreras maravillosas, tenemos esa tendencia a escribir o decir cosas que no vienen a cuento. Lo importante es que Pedro Piqueras, que yo sepa, sigue ahí. Él decidirá cuándo se va. Es una decisión que le corresponde a él. Continúa estando al frente de un informativo que sigue estando en la cresta de la ola con su sello personal«, defiende la presentadora.

La advertencia de Ángeles Blanco a Vicente Vallés

Pedro Piqueras pasó de liderar los informativos de nuestro país a bajar incluso a la tercera posición tras perder ‘Pasapalabra’. Sobre el momento de crisis que atraviesa Telecinco, Ángeles Blanco no duda en recordar que en televisión todo son ciclos. «En Mediaset vivimos muchísimos años siendo líderes, con unas distancias enormes respecto a la competencia. Cierto es que la más directa, Antena 3, lo pasó muy mal y decidió renovarse después de una travesía en el desierto. Ahora están en su momento, pero llegará también el nuestro», asevera.

Por ello, no se corta al lanzar una advertencia a su marido y rival, Vicente Vallés. «¡Que lo disfrute! Que lo disfrute porque durante una época no le tocó a él y, a lo mejor, dentro de un tiempo deja de tocarle. Que lo disfrute porque amenazamos con hacer pupa«, asegura la extremeña.

Cuando le preguntan por cómo ha vivido ella las críticas que ha recibido en los últimos años Vicente Vallés, Ángeles es contundente. «En España somos muy dados a criticar hagas lo que hagas. No hay nada mejor que alejarse de Twitter de vez en cuando, porque es un micromundo lleno de perfiles falsos y de gente que no da la cara. Es tan sencillo decir todo tipo de barbaridades sobre cualquier cosa o persona, que no merece la pena», sentencia. » He leído barbaridades de unos y de otros. ¿Qué haces ante eso? ¿Callas? Pues somos periodistas, para eso estamos», añade.