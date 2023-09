Este es el futuro de Pedro Piqueras ante la renovación de ‘Informativos Telecinco’

Mediaset prepara una auténtica revolución para sus informativos de cara a 2024 con un nuevo plató para ‘Informativos Telecinco’ tras 17 años con el mismo y la vuelta de ‘Noticias Cuatro’. Una nueva etapa en la que el futuro de Pedro Piqueras es muy incierto tras todos los rumores que señalaban la salida del director y presentador para esta temporada.

Por el momento hay que esperar a conocer más detalles de esta revolución que llevará al cierre del diario digital Nius. Así, según confirma Juan Pedro Valentín, director de los servicios informativos de Mediaset y del diario digital a Vertele todo se trata de una «consecuencia» por la decisión de la «renovación de los informativos» por parte de la cúpula directiva de Mediaset.

Y es que Mediaset quiere renovar completamente tanto en forma como en fondo ‘Informativos Telecinco’ aprovechando también la vuelta de ‘Noticias Cuatro’ a Cuatro tras cinco años de su cancelación adelantada en exclusiva por EL TELEVISERO. Todo ello surge además en plenos rumores por la salida de Pedro Piqueras y su jubilación tras 17 años dirigiendo los informativos de Telecinco.

Esta revolución ha llevado a Mediaset a cerrar el diario digital Nius que nació justamente en agosto de 2019 tras el cierre de ‘Noticias Cuatro’. Y es que todos sus trabajadores pasarán a formar parte de ‘Informativos Telecinco’ y ‘Noticias Cuatro’. «Nos enfrentamos a determinar cuándo íbamos a empezar, y con quién íbamos a hacer los informativos de Cuatro. Y una de las primeras decisiones fue que, como hace 4 años cogimos a la gente que estaba en Cuatro y la pasamos a Nius, hiciéramos un proceso a la inversa», explica Juan Pedro Valentín.

«Llegamos a la conclusión de que no tiene sentido de cara al futuro potenciar las webs de Noticias Cuatro e Informativos Telecinco, y además tener Nius. Estudiamos muchas posibilidades, y la conclusión a la que hemos llegado es que Nius como cabecera difícilmente se podía mantener, porque lo que queremos es potenciar los informativos, y también sus webs», sentencia al respecto.

La línea editorial de Mediaset tras la llegada de Borja Prado

Una de las grandes incógnitas de esta nueva etapa es si habrá cambio en la línea editorial de los informativos. Y es que mucho se ha hablado de la influencia en este terreno de Borja Prado, el presidente de Mediaset, muy cercano a la derecha política. Al preguntarle por esto, Juan Pedro Valentín ha querido ser muy tajante al dejar claro que nada ha cambiado con respecto a lo que ya hacía Alejandro Echevarría, el anterior presidente del grupo.

«En sus más de 20 años como presidente, nunca se hablaba de que Alejandro Echevarría condicionaba la línea editorial. Los que han querido ver, por esa explicación de sus funciones, que Borja Prado dice qué debemos hacer, decir o hasta si tenemos que meternos con uno u otro; pero es que él es el presidente, y el consejero delegado es Alessandro Salem, que es el que hace la televisión y decide, como cuando estaba Vasile. No ha habido un cambio», aclara el directivo de los informativos de Mediaset junto a Pedro Piqueras.

¿Continuará Pedro Piqueras? ¿Habrá fichajes?

Precisamente, mucho se ha hablado en los últimos meses de Pedro Piqueras y su posible salida o jubilación. En este sentido, Juan Pedro Valentín asegura que el director de ‘Informativos Telecinco’ seguirá en su puesto hasta que él mismo lo decida. «Seguirá presentando hasta que él quiera«, recalca. «No estamos planteando nada, ni para enero ni nunca. Yo no tengo ni idea de si en enero estará, y trabajamos con la posibilidad de que esté, o con la de que no esté, porque él será quien lo decida. Yo no tengo ningún elemento trasladado por él de que no vaya a estar«, añade.

De hecho mucho se ha rumoreado sobre el intento de fichar a otros rostros como Vicente Vallés. Sobre la posibilidad de la llegada de nuevas caras para ‘Informativos Telecinco’ o ‘Noticias Cuatro’, Valentín es claro. «Tenemos un montón de presentadores buenísimos, por eso miraremos dentro de la casa», defiende. No obstante, abre la puerta a la posible llegada de talento de fuera: «Siempre estamos mirando fuera, pero el primer sitio donde miro es dentro».