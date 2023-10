Ana Rosa retrata con esta frase a Jorge Javier y hace un claro augurio sobre su futuro

El salto de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’ no está siendo un camino de rosas. La presentadora, que estaba acostumbrada a liderar con rotundidad las mañanas, se está encontrando con un problema para hacerse un hueco en las tardes. Y es que las audiencias de su programa están muy por debajo de lo que anotaba ‘Sálvame’ con Jorge Javier Vázquez.

La presentadora de ‘TardeAR’ ha concedido una entrevista a Informalia en la que habla sin tapujos de su sueldo negando que cobre 4 millones de euros, de las audiencias de su nuevo programa, de su rival Sonsoles Ónega y de su compañero Jorge Javier.

Cabe recordar que tras la cancelación de ‘Sálvame’, Jorge Javier se cogió una baja médica tras sufrir un ataque de ansiedad. Fueron cuatro meses los que el catalán estuvo retirado de la pequeña pantalla hasta que en septiembre se puso al frente de ‘Cuentos Chinos’. Sin embargo, el programa de La fábrica de la tele fue cancelado. Ahora Ana Rosa Quintana se moja sobre el futuro de su compañero.

Cuando le preguntan si es normal el quitar a Jorge Javier Vázquez de las tardes de Telecinco para cambiar la imagen de la cadena pero luego apostaron por él para el access prime time, Ana Rosa es muy clara. «También hay un agotamiento de los formatos», recalca.

«Yo no programo. Pero creo que Jorge sigue siendo un valor y supongo que tendrá un papel seguro, seguro. Hay veces que aciertas y otras que no. Esto no te hace ni mejor ni peor», sentencia Ana Rosa sobre lo que pasó con su compañero.

La relación de Ana Rosa Quintana con La fábrica de la tele

Durante la entrevista, a Ana Rosa Quintana le preguntan también por su relación con La fábrica de la tele. Y es que cabe recordar que en los últimos años se ha podido ver una especie de guerra entre la productora de ‘Sálvame’ y Unicorn Content, la compañía de la propia Ana Rosa sobre todo a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco.

«Nunca me he llevado mal con la fábrica de la Tele, nunca, nunca, nunca. Lo que pasa es hay determinadas personas que se empeñan en intentar confrontar con nosotros», destaca Ana Rosa. «Adrián Madrid (uno de los productores de Sálvame) fue redactor jefe conmigo. Con Adrián Madrid y con Óscar Cornejo (los dueños de La Fábrica de la tele) siempre hemos tenido buena relación. Chelo y yo nos hemos ido a comer con ellos mil veces», prosigue diciendo.

«No hay que confundir nunca en las guerras quién es el responsable, quién es el enemigo, que te aseguro que no somos nosotras. Yo nunca pedí venir a la tarde; es más, durante 5 meses estuve diciendo que no. ¿Tu crees que una empresa que cotiza en bolsa van a hacer la programación que yo les diga?», sentencia Ana Rosa Quintana.