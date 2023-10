Ana Rosa da que hablar (y no es para menos) por cómo se refiere aquí a Díaz Ayuso

Ana Rosa Quintana e Isabel Díaz Ayuso han acudido, aunque no han coincidido, a un evento celebrado en Madrid y han aprovechado la ocasión para compartir la admiración mutua que se profesan. El pasado martes 10 de octubre, la presentadora de ‘TardeAR’ y la presidenta de la Comunidad de Madrid fueron reconocidas con el Premio Flamenco en la Piel, en el marco de la Semana Internacional de la Moda Flamenca.

Durante el acto, Ana Rosa se deshizo en elogios hacia la líder del PP madrileño. Como también hizo Díaz Ayuso con la presentadora al subirse al escenario a recoger su galardón. «Quiero agradeceros a todos, especialmente a Raquel (Raquel Revuelta, fundadora de la SIMOF)) por haber pensado en la Comunidad de Madrid en un galardón con estas características», empezó diciendo la política.

Y añadió que «me gustaría estar también con el resto de las demás premiadas. Lamento tampoco coincidir con Ana Rosa Quintana, a quien aprecio tanto y quiero tantísimo y va a llegar a continuación». La comunicadora no pudo escuchar en directo las palabras que le dedicó Ayuso, ya que llegó tarde debido a su trabajo en ‘TardeAR’. Mientras que la líder del PP tuvo que marcharse antes de que finalizase el evento, por lo que el reencuentro no fue posible.

Ana Rosa sobre Ayuso: «Es una gran amiga y una persona maravillosa»

Pero, tras el acto, Ana Rosa sí que pudo responder a Díaz Ayuso, con la que se deshizo en halagos: «Quiero mucho a Isabel y la admiro. Es una gran amiga y en muchos momentos me lo ha demostrado. Es una persona maravillosa. Me hubiera encantado coincidir porque llevamos mucho tiempo sin vernos y como ya no hago política…», comentó la periodista en unas declaraciones recogidas por Bluper.

Sin embargo, esto no es del todo cierto. Puesto que, aunque es verdad que ya no entrevista a políticos ni tiene mesa política como sí que había en ‘El programa de Ana Rosa’, hace unas semanas recuperó sus famosos editoriales. En ellos, ha dado abiertamente su opinión, criticando durísimamente al Gobierno y a Pedro Sánchez.